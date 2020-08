Tony García se adhiere a LIBRE: «Es mejor ir con una nueva identidad», dice

HONDURAS. El ex-asesor político de Salvador Nasralla, Tony García, abandonó el partido en formación Salvador de Honduras para unirse a las filas del partido Libertad y Refundación (LIBRE), confirmó él mismo.

Tony García anunció que buscará ganarse un puesto de elección popular en las próximas elecciones, algo que solo alcanzará, según piensa, con LIBRE.

En declaraciones al noticiero TN5 Matutino, comentó que considera necesarias las alianzas partidarias para ganarle las elecciones a los nacionalistas, algo con lo que Salvador Nasralla no está de acuerdo.

“Las alianzas hay que construirlas con tiempo, no hay que esperar el último minuto porque hay tantos temas que dialogar, hay que comenzar ya, el pueblo quiere un cambio y vamos a cambiar a Honduras”, dijo.

«Es mejor ir con una nueva identidad. Aunque tenga muchas inconsistencias, no hay que desacreditarla. Si se atrasan esos procesos, se atrasan las elecciones primarias y por ende, las generales», agregó.

Contestación de Nasralla

Ante la decisión de Tony, Salvador Nasralla arremetió en su contra y lo tildó de se un “Un ignorante e infiltrado. Yo creí sinceramente que él era ingenuo, ahora me doy cuenta que aparte de ingenuo es ignorante, infortunadamente no conoce”, manifestó el ex candidato presidencial.

Nasralla aseveró, además, que desde hace días, él y su círculo de personas cercanas, dudaban de Tony, sospechando que era un enviado, incluso, «De organizaciones internacionales que quieren seguir explotando al pueblo hondureño. No me extrañaría porque él trabajó en la Organización Naciones Unidas (ONU), una organización corrupta”, agregó.

