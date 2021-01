Tom Brady y Drew Brees, la amistad de los veteranos de la NFL

Estados Unidos.- Los Bucaneros de Tampa Bay liderados por Tom Brady vencieron a los Saints de Drew Brees y clasificaron a la final de la Conferencia y así luchar por un cupo en el Super Bolw LV.

Al término del juego, los quarterbacks de ambos equipos, Tom Brady y Drew Brees, se encontraron en el terreno de las acciones para entablar una conversación. El QB de New Orleans estaba acompañado de su familia cuando llegó Brady. Este aprovechó para jugar con los hijos de Brees.

Ambos veteranos, Brady de 43 y Brees de 41, se enfrentaron en tres ocasiones esta temporada, en los primeros dos enfrentamientos Brees salió victorioso, no obstante, en el juego que valía un pase a la final Brady demostró porque ha ganado seis anillos en toda su carrera.

As Tom Brady and Drew Brees hug and say goodbye after a long talk on the field, Brady throws a touchdown pass to Brees’ son. One walks off to play in the NFC championship, the other stays to play with his kids. pic.twitter.com/wdWDro9YD4

— James Palmer (@JamesPalmerTV) January 18, 2021