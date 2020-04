Tom Brady se sincera y habla sobre su salida de los Patriots

Por último y a manera de anécdota, Brady recuerda que cuando fue elegido en el draft por los New England Patriots, no estaba seguro de si el equipo se llamaba así, si era una ciudad o qué pasaba, pues era nuevo en todo esto y estaba nervioso.

“Pasé toda mi vida en San Mateo, con la salvedad de mi tiempo en la Universidad de Michigan jugando. Cuando me dijeron que me habían seleccionado, honestamente no sabía dónde quedaba New England, me pregunté si era una ciudad en realidad o así le decían al equipo“, sentenció Tom Brady.

