Tom Brady se refiere a la eliminación de su ex equipo, New England

Florida.- La eliminación de los New England Patriots a manos de los Miami Dolphins, ha causado mucho revuelo en la NFL, esto debido a que los dirigidos por Bill Belichick quedaran fuera de los Playoffs 12 años después.

Es por eso que Tom Brady, actual quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, fue consultado durante una conferencia de prensa acerca de la temprana eliminación de su ex equipo.

«En cuanto a los Patriots, tienen sus propias cosas. Realmente me he centrado en cómo debe ser mi juego como mariscal de campo, la ejecución que necesito, y ellos no son realmente un oponente mío», comenzó Brady.

«Obviamente, tengo muchos amigos allí, muchas relaciones excelentes, pero ellos se han centrado en lo que necesitan hacer y yo he estado intentando centrarme en cuál es mi trabajo».

De igual forma, Brady se refirió al desempeño que tuvo su equipo, Buccaneers, en la victoria sobre los Falcons el pasado fin de semana.

«Fue un gran aplomo por parte de todos. Todos aguantaron. Tuvimos un comienzo difícil, pero encontramos una manera de ganar. La defensa fue enorme, hizo algunas paradas importantes. Ofensivamente, todos hicieron un montón de jugadas diferentes», finalizó diciendo el considerado por muchos, mejor jugador en la historia de la NFL.

Tom Brady fue seis veces campeón del Super Bowl con New England, equipo al que decidió abandonar la temporada pasada luego de dos décadas.