Tom Brady revela detalles sobre su supuesto divorcio

La semana pasada, el deportista Tom Brady, una de las grandes estrellas del la historia de la NFL, participó del programa de radio de Howard Stern y dejó varias definiciones.

El jugador de fútbol americano fue invitado en el marco de su reciente traspaso a Los Tampa Bay Buccaneers, luego de haber jugado toda su carrera en los New England Patriots, franquicia en la que es considerado como el máximo ídolo.

Sus declaraciones más destacados fueron sobre su vida privada, algo que no suele hacer, pero evidentemente estaba tan relajado durante el diálogo que se animó a hablar sobre una etapa desconocida de su relación con Gisele Bündchen.

La modelo y el atleta están en pareja hace tiempo y en 2009 tuvieron su gran boda, luego nacieron sus hijos, Benjamin, de 10 años, y Van, de siete. Aunque el mariscal tiene otro hijo de 12, llamado Jack, de una relación previa con la actriz Bridget Moynathan.

El nacimiento de Jack fue un problema conocido dentro de lo que era el incipiente amor de ambos, pero Bündchen decidió apostar por él, según contó en su libro Lessons: My Path to a Meaningful Life (‘Lecciones: mi camino hacia una vida plena’).

Los conflictos en la casa Brady

Desde aquel episodio parecía que todo había marchado bien, pero ahora se conoció un nuevo conflicto que casi divide a la pareja.

“Hace dos años, Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no era lo mismo para ella. Y es que a veces en una relación te encuentras en un punto en el que todo funciona para ti pero lo importante es que la relación funcione para los dos. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible”, reconoció.

Ese momento ayudó a Brady a recapacitar sobre que en realidad su esposa no estaba siendo realmente feliz y según contó, ella le escribió una carta sobre el tema:

“La guardo porque me recuerda que las cosas cambian y evolucionan con el paso del tiempo. Es muy fácil que los hombres se centren en sus carreras pero es importante tomar decisiones familiares”.

Actualmente la relación entre ambos se ha fortalecido y así lo muestran en las redes sociales, en done ambos suelen publicar fotos de entrenamientos en conjunto y comidas familiares.

