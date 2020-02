Todo lo que debes saber sobre el Premundial Sub-20 que se disputará en Honduras

SAN PEDRO SULA.- Cada vez falta menos para que arranque el Premundial Sub-20 de Concacaf que se disputará en Honduras, siendo sede la ciudad de San Pedro Sula. El evento se llevará acabo del 20 de junio al 5 de julio de 2020.

Asimismo, la competencia se desarrollará en dos fases: grupos y fase de eliminación directa; por lo que Honduras recibirá a 15 selecciones más.

La fase de grupos del Campeonato se disputará entre los 16 equipos mejor clasificados según el Ranking Sub-20 de Concacaf (a partir de junio de 2019).

Las 16 naciones fueron divididas en cuatro grupos de cuatro equipos, donde Honduras es cabeza del Grupo H y jugarán de la siguiente manera:

Grupo E:

Estados Unidos

Costa Rica

Jamaica

San Cristóbal y Nieves

Grupo F:

México

El Salvador

Canadá

Aruba

Grupo G:

Panamá

Haití

Trinidad y Tobago

Surinam

Grupo H:

Honduras

Cuba

Guatemala

Antigua y Barbuda

¿Qué pasará después de la Fase de Grupos?

Después de la fase de grupos, los tres mejores equipos de cada uno de los grupos avanzarán a la etapa eliminatoria directa, uniéndose a los cuatro ganadores del grupo de la clasificatoria.

La fase de eliminatoria directa comenzará con los octavos de final el 27 y 28 de junio, seguida de los cuartos de final el 23 de junio, las semifinales el 3 de julio y la final el 5 de julio.

Eliminación directa

Todos los partidos de la fase de eliminatoria directa se jugarán a un solo partido, y con los semifinalistas clasificando para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Indonesia 2021.

Los estadios Francisco Morazán y Olímpico Metropolitano serán sede de la fase de grupos, los octavos de final y los cuartos de final. Las semifinales y la final se jugarán en el Estadio Olímpico Metropolitano.

En la edición anterior del Campeonato Sub-20 de Concacaf, jugado en Bradenton, FL en 2018, Estados Unidos ganó su segundo título a esta categoría, con una victoria por 2-0 sobre México en la final.

¿En qué estadios se jugará el Premundial?

Las sedes del Premundial Sub-20 de Concacaf serán el estadio Olímpico Metropolitano y el estadio Francisco Morazán.

Calendario (Fase de Grupos)

*Hora por confirmar

Sábado, 20 de junio de 2020

Panamá vs Surinam

Haití vs Trinidad y Tobago

Cuba vs Guatemala

*Honduras vs Antigua y Barbuda

Domingo, 21 de junio de 2020

Estados Unidos vs San Cristóbal y Nieves

Costa Rica vs Jamaica

El Salvador vs Canadá

México vs Aruba

Lunes, 22 de junio de 2020

Panamá vs Trinidad y Tobago

Haití vs Surinam

Cuba vs Antigua y Barbuda

Guatemala vs Honduras

Martes, 23 de junio de 2020

Estados Unidos vs Jamaica

Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves

El Salvador vs Aruba

México vs Canadá

Miércoles, 24 de junio de 2020

Trinidad y Tobago vs Surinam

Panamá vs Haití

Antigua y Barbuda vs Guatemala

Honduras vs Cuba

Jueves, 25 de junio de 2020

Jamaica vs San Cristóbal y Nieves

Costa Rica vs Estados Unidos

Canadá vs Aruba

El Salvador vs México

Octavos de Final

Sábado, 27 de junio de 2020

Domingo, 28 de junio de 2020

Cuartos de Final

Martes, 30 de junio de 2020

Semifinales

Viernes, 3 de julio de 2020

Final

Domingo, 5 de julio de 2020

GALERÍA: Selección Sub-20 de Honduras logra segunda victoria ante Belice