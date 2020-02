Todo lo que debes que saber del NBA All Star 2020

Este viernes será el primero de los tres días de acción en el Wintrust Arena de Chicago. En esta ocasión, al igual que en 2019 y 2018, en el All Star Game no se medirán Conferencia Este vs. Oeste, sino que será un duelo entre los equipos conformados por los capitanes, quienes fueron los más votados.

Por ese motivo, LeBron James (Los Ángeles Lakers) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) son los líderes de ambos elencos.

Pero el show arranca el viernes, con el partido de novatos y el de famosos, y continúa el sábado, en el duelo de volcadas, triples y habilidades.

Será la tercera vez que Chicago, la tierra de Michael Jordan, albergue este espectacular evento que se celebra desde 1951; las anteriores habían sido en 1973 y 1988.

“Chicago es una ciudad icónica con una gran historia de básquet. Estamos emocionados y ansiosos por regresar el evento allí”, señaló el Comisionado Adam Silver.

Team LeBron

Titulares: Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Mavericks) y James Harden (Rockets). Suplentes: Russell Westbrook (Rockets), Damian Lillard (Blazers), Donovan Mitchell (Jazz), Rudy Gobert (Jazz), Nikola Jokic (Nuggets), Chris Paul (Thunder) y Brandon Ingram (Pelicans)

Team Giannis

Titulares: Trae Young (Hawks), Kemba Walker (Celtics), Pascal Siakam (Raptors), Joel Embiid (Sixers). Suplentes: Jimmy Butler (Heat), Ben Simmons (76ers), Khris Middleton (Bucks), Jayson Tatum (Celtics), Domantas Sabonis (Pacers), Kyle Lowry (Raptors) y Bam Adebayo (Heat).

Equipos de Famosos

Los duelo del All Star se disputará al final del enfrentamiento entre novatos. Los periodistas Stephen A. Smith y Michael Wilbon serán los entrenadores.

Equipo A: Common (rapero y actor); Bad Bunny (cantante), Jidenna (cantante) Kane Brown (cantante), Jon Batiste (músico), Alex Moffat (comediante), Hannibal Buress (comediante); José Andrés (chef), Famous Los (influencer), Chelsea Gray (jugadora de la WNBA) y Quentin Richardson (ex jugador de la NBA).

Equipo B: Quavo (rapero), Chance The Rapper (rapero) y Taylor Bennett (rapero), Anthony Adams (ex jugador de la NFL), Katelyn Ohashi (gimnasta), Marc Lasry (dueño de Milwaukee Bucks), Ronnie 2K (director de marketing de 2K Sports); los LaRoyce Hawkins (actor) y Lil Rel Howery (actor), A’ja Wilson (jugadora de la WNBA) y Darius Miles (ex jugador de la NBA).

Homenaje a Kobe Bryant

Los dos equipos del Juego de las Estrellas de la NBA usarán números de camiseta en honor a Kobe Bryant y su hija Gianna. El equipo capitaneado por la estrella de Milwaukee Bucks, el griego Giannis Antetokounmpo, usará el No. 24, mientras que los de LeBron James lucirán el 2.

Salón de la Fama

El fin de semana se anunciarán a los finalistas para integrar el Salón de la Fama. Los tres candidatos este año son Kobe Bryant, Tim Duncan; estrella de los Spurs, y el histórico de los Celtics Kevin Garnett.

Además, estarán nominados Elton Brand, Chris Bosh, Andre Miller y Amar´e Stoudemire. El 4 de abril se conocerán a lso ganadores en el Final Four de la NCAA.

