Todavía hay muchas falencias para reactivar economía: sociólogo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio del sociólogo Pablo Carias, la reanudación inteligente de la economía nacional aún no se puede dar debido a que todavía hay muchas falencias en la atención de la pandemia del COVID-19, enfermedad que ya deja 702 infectados y 64 muertos en el país.

De acuerdo con el experto, para la apertura de la economía en el país debe existir una calendarización donde se tome en consideración los avances obtenidos en el tema al combate al COVID-19.

Sin embargo, señaló que aún no hay hechos palpables que muestren que Honduras obtiene buenos resultados en cuanto a la contención de la pandemia.

“A pesar de la reorientación que se hace en el trabajo de la prevención y de la detención temprana del problema, todavía vemos que falta bastante. Por ejemplo, se ha avanzado un poco en lo que tiene que ver con los recuperados y eso me parece bien. No obstante, todavía hay muchas falencias en la realización de pruebas, porque no se hacen las que deberían de hacerse. Esto genera un sub-registro que no permite tomar decisiones adecuadas con respecto al tema. Una vez que se tengan esas condiciones se debe ir pensando detenidamente”, expresó el sociólogo en una entrevista con medios locales.

“Gobierno no debe actuar en base a presiones económicas”

En ese sentido, el especialista dijo que se debe tomar en cuenta la experiencia que se obtiene de otros países. Asimismo, se debe analizar la propia estrategia que tiene el Gobierno para combatir la enfermedad del COVID-19.

“Se debe tomar en cuenta que la vida humana es tan importante como la actividad económica. Los gobiernos deben ser cautos en eso. Deben tomar en cuenta la presión de los diferentes grupos sociales, en este caso son los empresarios lo más interesados y los que más presionan. Pero también del sector social, porque mucha gente que vive el día a día también se ve muy presionada y yo creo que eso es de tomarlo en cuenta”, enfatizó.

Por lo anterior, el entrevistado puntualizó que los gobiernos no pueden actuar solamente en base a las presiones sociales o económicas, sino que deben tomar en cuenta la vida humana.

“A veces los que presionan son muy inmediatistas y un Estado tiene una perspectiva a largo plazo. Pero lo importante es tomar en cuenta todos los factores para hacer una apertura que tendrá que ser no toda de una sola vez, sino que se debe ir haciendo por fases y en aquellas actividades donde haya menor riesgo”, recomendó.

Para reanudar economía se deben unir todos los factores

En virtud de eso, expuso que se puede pensar que no todos los trabajadores de una empresa podrían regresar a sus puestos a un mismo tiempo, sino que debe hacerse por turnos para que haya un espaciamiento de la actividad laboral de acuerdo a las funciones del empleado.

“Lo que vemos es que la apertura debe ser inteligente y en relación con los recursos que se asignan para que se recuperen. Algunos países tienen avances porque tomaron mejores decisiones con una estrategia de acompañamiento que ha ido cortando las fases y eso ha sido importante”, precisó Carías.

El compareciente reiteró que para reanudar la economía nacional, se deben unir todos los factores. Es decir, no solo permitir la apertura económica de manera calendarizada, sino una salida inteligente que la misma se dé en función a otras aristas que se confrontan.

“El gobierno no solo debería escuchar a los empresarios, sino que también a otros profesionales que puedan orientar en la mejor forma. Uno de los problemas que tenemos en Honduras es que para este tipo de situaciones, tenemos muy poco recurso humano”, concluyó.