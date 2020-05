TJE asegura que respetarán y harán cumplir el cronograma electoral

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Eduardo Enrique Reina, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), explicó que como ente respetarán y cumplirán con las obligaciones constitucionales en el tema electoral para que se retome la democracia en Honduras.

Las declaraciones del opositor surgen de un comunicado que el TJE emitió el pasado lunes, donde señalan, entre otras cosas, que las elecciones se deben de realizar en tiempo y forma para no generar una crisis política que se una a la sanitaria y económica.

«En términos generales lo que el comunicado menciona es nuestro compromiso a cumplir con nuestras obligaciones y mandato constitucional en el tema electoral a la vez que hacemos conciencia. Sabemos que hay una condición especial a causa de la pandemia declarada por la OMS y que como tal, a pesar de esto, conocemos que hay derechos a la salud y a la vida», explicó Reina.

Agregó que «también consideramos que hay derechos políticos que no deben olvidarse y no hay que olvidar de que cuando hay crisis sanitaria, social y económica, abonar a esto una posible crisis política no es lo más conveniente», indicó.

TJE: Comunicado es una advertencia para el Congreso Nacional

El funcionario solicitó al Poder Legislativo retomar la discusión de la Ley Electoral para que esta pueda regir todo el tema de las elecciones.

En ese sentido, el comunicado del TJE es «un llamado al Congreso Nacional para que retome la discusión de la Ley Electoral; que será la ley que rija todo el tema electoral en Honduras», indicó el magistrado.

Y añadió que: «Hay un compromiso de cumplir con la ley y los plazos señalados por la ley para la convocatoria y llamado a elecciones. Como institución estamos prestos a que se cumpla la voluntad del pueblo en las urnas».

Finalmente, el abogado aseguró que el documento que ellos emitieron es una advertencia. «No hay que olvidar nuestra génesis. Nosotros venimos de acuerdos políticos ante una institucionalidad que quedó muy dañada», dijo.

