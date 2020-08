«Tito» Asfura niega que la AMDC haya borrado «¿Dónde está el dinero?»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. «¿Dónde está el dinero?» El 9 de agosto, Tegucigalpa amaneció ante esa consigna, que se plasmó de manera imponente en enormes letras en un puente a desnivel ubicado en el bulevar Suyapa.

En búsqueda de borrar el mensaje, se utilizó maquinaria especial y no surtió efecto. Después se le vertió aceite quemado, pero eso más bien resultó en accidentes en el lugar. Unos días más tarde, se echó tierra.

Nada de eso funcionó, hasta que el domingo que recién pasó se cubrió la frase con manchas de más pintura blanca. Eso provocó la furia de varios usuarios en las redes sociales, que advirtieron que el color blanco serviría de fondo perfecto para volver a inscribir el mensaje pero ahora en rojo o negro.

¿Lo mandó a borrar «Tito» Asfura?

Sin embargo, el alcalde de Tegucigalpa y Comayagüela, Nasry «Tito» Asfura negó vinculación alguna con las acciones de supresión al mensaje; aseguró que él solamente instruyó a su personal que quitase el aceite quemado.

«En primer lugar, el domingo 9 de agosto, Juan Carlos García me mandó una foto al celular de mi esposa y me decía que viera lo que había en la calle. Yo estaba en San Marcos de Colón, Choluteca; me encontraba en el cumpleaños de un hermano de infancia», contó en primera instancia.

Seguido, apuntó que, contrario a lo que afirma la voz popular, él no está en contra de la denuncia de la población. Es más, comunicó que le agrada el mensaje al grado que pidió a sus colaboradores que lo dejaran inmaculado.

«Consideré que era una pregunta sana, correcta y clara, y que se hace toda la ciudadanía. Estamos de acuerdo en la pregunta, entonces les dije que no lo tocaran o borraran», expresó el edil.

«(¿Dónde está el dinero?) Es una interrogante sensata que a la que deben buscar una respuesta los entes fiscalizadores del Estado; tienen que revisar si hay algún problema e identificarlos plenamente para reducir responsabilidades», agregó.

Por último, «Papi a la Orden», hizo hincapié en que no está involucrado en el borrado de las letras y que solo se ha dedicado «a realizar obras de infraestructura e invertir cada centavo en el desarrollo de la capital».

