Tito Asfura: «No estoy muerto ni enfermo; trabajo para los capitalinos»

TEGUCUGALPA, HONDURAS. El alcalde, Nasry “Tito” Asfura, reapareció este lunes ante la palestra pública y aseguró que no ha muerto ni está enfermo, sino que más bien está lleno de salud y firme en su trabajo de realizar obras de infraestructura en beneficio de la ciudad capital.

A través de un medio radial del país, Asfura manifestó que todos saben su manera de trabajar “sin hacer show, ni hablar mucho”.

“Me gusta trabajar y servir y eso es lo que he andado haciendo. Han dicho que estoy enfermo y hasta salió una información de que me había muerto. Las cosas no son así. Estoy firme trabajando, con salud, sirviendo para lo que me escogieron. Y para los que votaron por mí, devolviéndoles lo mejor de mi trabajo, en las mejores obras y trabajos para la ciudad”, aseveró.

Adquirirán 20 nuevos tanques cisternas para distribuir agua a capitalinos

Por otro lado, Tito Asfura anunció que para hacerle frente a la falta de agua que atraviesan actualmente los capitalinos, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en los próximos días, abrirá las ofertas de licitación para la compra de 20 nuevos tanques cisternas de 4,500 galones cada uno.

“Probablemente dichas unidades las adquiriremos a mediados o finales de mayo. “Esto nos va a venir a reforzar en el verano el apoyo a más barrios y colonias”, aseveró.

De acuerdo con el jefe edilicio, el horario de distribución del vital líquido que mantiene el SANAA es cada nueve días. Eso debido a que en la represa de Concepción se tienen 10 millones 480 mil metros cúbicos de agua y en Los Laureles se tienen 4 millones 800 mil metros cúbicos.

Por tal razón, Asfura reiteró que La Concepción, Laureles y el reservorio de El Picacho distribuyen agua cada nueve días.

“Con dichas cantidades se tiene asegurada agua hasta agosto, esperando la lluvia que está pronosticada para finales de junio e inicios de julio”, señaló.

Perforación de pozos

Respecto a cómo atienden a los barrios y colonias, el alcalde capitalino dijo que realizan la perforación de pozos que ya funcionan en colonias como la Mery Flake de Flores donde se producen 200 galones por minuto.

Asimismo, en la Nueva Capital con 150 galones por minuto, Los Laureles con otro pozo que produce 100 galones por minuto. Mientras que en aldea Las Flores se producen 40 galones por minuto.

“Seguimos perforando pozos en los sectores de Colinas de Santa Rosa, y en otras colonias se construyen tanques de reserva. Esto no se logra de la noche a la mañana si no que es un proceso. Y ese proceso lo estamos viviendo con 14 tanques cisternas que son aparte de los que tiene el gobierno central. Son tanques del SANAA, la alcaldía y mis propios tanques que andan distribuyendo sin ningún cobro y sirviéndole a la gente, pero siempre hay que tener la conciencia de cuidar el agua”, afirmó Tito Asfura.

Con las represas que iban a recibir propuestas el 15 al 30 de abril, el jefe edilicio dijo que tuvieron que correr la fecha de recibir dichas ofertas por la crisis sanitaria que atraviesa el país.

“Veremos si las podemos recibir el mes de mayo o julio las tres represas que vienen para la ciudad. Con El Picacho que no tiene reservorio, el agua que produce en la fuente natural diariamente se entrega permanentemente que son alrededor de 3,350 litros por segundo”, detalló.

Construcción de represas y estudio final del Río del Hombre

En ese sentido, el titular de la AMDC puntualizó que con la aceleración de perforación de pozos ayudan apalear la falta de agua en Tegucigalpa. Aunque dijo que esa no es la solución para el problema que afecta a la ciudad capital.

“La solución es la construcción de más represas. La última que se construyó fue hace 20 años y eso quiere decir que las administraciones anteriores se preocuparon de tomar el tema en serio, pero nosotros hemos tomado el tema con responsabilidad es por eso que las tres represas que vienen que son San José, Sinoguare, Pinares y la ampliación de Laureles nos ayudarán a enfrentar la problemática”, apuntó.

Por otro lado, Asfura reveló que también viene la licitación del estudio final del Rio del Hombre.

“Se tiene la partida municipal para dejar el proyecto licitado por lo menos el próximo año porque. Esa va a ser la solución definitiva para los próximos 20 años de la necesidad de Tegucigalpa”, concluyó Asfura.