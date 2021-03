CORTÉS, HONDURAS. Durante la vigencia del toque de queda a nivel nacional por la propagación del COVID-19 y dentro de una discoteca, local que no tiene permiso para operar por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), la Policía Nacional recibió la denuncia de un fuerte tiroteo en la colonia 15 de Septiembre, municipio de San Manuel.

Según dio a conocer la institución de seguridad, mediante una llamada anónima a la línea de emergencia del 911, pobladores del sector reportaron que sujetos desconocidos protagonizaron una balacera mientras personas bailaban y bebían en una discoteca.

Supuestamente una persona había resultado herida, pero cuando los agentes uniformados llegaron al lugar descrito en la comunicación telefónica, no encontraron nada ni a nadie. Presuntamente los involucrado huyeron y la discoteca cerró.

Saturaciones en el lugar

Pero inmediatamente después, varias patrullas de la Policía realizaron saturaciones en el sector, se acercaron a varias casas e hicieron consultas a los residentes, pero toda la operación fue infructífera.

Cuando cayó la madrugada de hoy miércoles, los uniformados se retiraron del lugar y regresaron a las postas donde están asignados, sin indicios o pistas de lo que había acontecido.

Para los cuatro departamentos con medidas especiales, Cortés, Atlántida, Yoro y Santa Bárbara, el toque de queda dura una hora más. Las personas que ahí residen tienen prohibido estar fuera de sus casas desde las 8:00 PM hasta las 5:00 AM.

El resto del país no está exento de la remoción de las garantías constitucionales. La ley dice que los ciudadanos no pueden salir de sus casas a partir de las 10:00 PM hasta las 5:00 AM.

