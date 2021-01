DE MUJERES.- Una cartera o bolso es uno de los accesorios favoritos de las mujeres, es decir, tu amiga fiel porque te acompaña a todos lados, y aunque ya esté viejita, no la cambias por nada del mundo, lo que pocas saben es que su tamaño y forma revelan tu personalidad.

Algunas las prefieren pequeñas y descritas, otras las adoran grandes y llamativas, quizá una elegante y fina o de repente una casual y divertida. Todas ellas tienen un significado y se acopla perfecto a tu personalidad.

Lea también: DE MUJERES| ¿Cómo aumentar los glúteos de forma rápida y natural?

La bolsa de mano (cute)

Sin duda eres sofisticada, responsable y lo suficientemente lista para distinguir a un buen amigo de una persona convenenciera. Si llegas tarde a una cita, posees la excusa perfecta para salir bien librada. Te late elegir este tipo de mochila porque piensas que menos es más.

Reciclada

Creas tu propio morral con retazos de los jeans que ya no te quedan. Te rehúsas a comprar cualquier cosa empaquetada, porque odias el plástico o vinil. Tu mejor día es cuando sales con tus amigos a promover el reciclaje y el cuidado del agua, o cuando alimentan a perros sin hogar.

Entre mochila y maleta de gym

¡Tienes mil y una actividades, y siempre andas de prisa! No hay tiempo ni para el chico que te gusta. Si tus amigos quieren platicar contigo deben sacar una cita con anticipación, puesto que a partir de las 2:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche practicas algún deporte, además de tus clases en la universidad. Eres extremadamente organizada y sabes muy bien qué harás cada hora de la semana.

Backpack

Eres práctica, no te gusta cargar: con una pluma o un lápiz, una goma, una hoja de cuaderno, tu celular y tus dulces, sales adelante, ¡no necesitas más». Piensas que las mochilas son un estorbo y no te permiten sentirte libre. Y aunque tienes un look descuidado, ocupas el primer lugar de aprovechamiento de tu clase.

Super trendy

Siempre creativa, toda una artista, diseñadora, escritora y experta en moda. Sabes, de acuerdo con las estaciones del año, qué ponerte. Lo que odias es lucir un pelo descuidado y un look “x”. Amas verte a la moda y femenina en todo momento.

De costal

Si tu mochila es de esas en las que que metes la mano y no encuentras el fondo, entonces eres una persona que disfruta de sus clases de yoga, y de las largas caminatas hasta tu casa. Muy bohemia, super tranquila y con mucha paz interior.

Clásica

Jamás llegas tarde a una cita. Tienes tus gustos bien definidos, por eso, cuando un galán te gusta ¡no lo sueltas! Si buscas una relación formal sabes lo que quieres y lo consigues. Eres independiente y vas por el mundo con la frente en alto y con buenas calificaciones.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0