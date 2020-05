Tilguath rechaza la idea de tener naturalizados en la selección

SAN PEDRO SULA.- Una voz autorizada del fútbol hondureño, Reynaldo Tilguath, quien también es actual entrenador de la selección Sub-20 reveló su postura ante las posibilidades de contar con jugadores naturalizados en la «H».

Y es que Tilguath considera que los extranjeros no tienen el mismo nivel que tienen los jugadores nacionales; por lo que está rotundamente en desacuerdo que quieran naturalizar jugadores extranjeros.

El «profe» Tilguath en defensa del jugador hondureño

Vale la pena recordar que desde hace unos dos años se tiene la polémica en la naturalización de dos jugadores extranjeros de la Liga Nacional.

Que, específicamente se trata del arquero argentino del Motagua, Jonathan Rougier y el delantero colombiano del Olimpia, Yustin Arboleda; sumado a que ambos jugadores también han manifestado estar ilusionados de vestir la camisa de la «Bicolor».

El «Chino» comentó varios nombres que ya son ocupados por otros jugadores nacionales, y que considera, son mejores que los extranjeros mencionados:

«No digo que son malos jugadores, pero en el caso de Rougier están «Buba» López, Harold Fonseca, Edrick Menjivar y Rafael Zúniga. Y en el caso de Arboleda, figuran futbolistas como Jerry Bengtson, Renán Benguché y está Anthony Lozano, que juega en España; no lo veo necesario».

«Yo estaría de acuerdo si el extranjero estuviera en un nivel superior al de los nuestros, recuerdo aquel brasileño Julio César Santos que jugó con Marathón, después se fue para México y terminó jugando con Real Madrid».

Reynaldo arma una selección diferente

En cuanto a la Sub-20, el estratega reveló que está haciendo un trabajo minucioso, y le pone mucha atención a los detalles:

«No les permito usar aritos, ni que pinten el pelo, porque están representando un país; los estoy preparando no solo como jugador, sino para que sean mejor persona y sean profesionales. Yo les digo que yo ponía excusa para no estudiar, pero ustedes no me vengan a decir lo mismo».

