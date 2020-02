Honduras. La tía de la hondureña Samantha Brooks, quien permanece en cuarentena en China por el coronavirus, aseguran que la embajada de Honduras en ese país no ha trabajado para sacar a la estudiante de allí.

Según las declaraciones pasadas de la tía de Samantha, Peggy Brooks, la estudiante iba a viajar mañana hacia Colombia (Suramérica). Allí sería observada por 14 días, y luego iba a viajar hasta el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en La Lima, para encontrarse con su parentela.

No obstante, este jueves los familiares dieron una entrevista a una radio local y denunciaron que las autoridades hondureñas en China no “no han hecho nada”. Por lo que el regreso no ha sido acelerado.

Por lo tanto, Peggy Brooks pide que se acelere el proceso para que su sobrina sea evacuada de la ciudad de Yichang, ciudad vecina de Wuhan (epicentro del coronaviris).

“No tienen nada confirmado, no existe ningún viaje, a menos que Dios ponga su mano y exista un milagro. Mi sobrina está decepcionada“, dijo Brooks.

Lo anterior se contrapone a las declaraciones que la vicecanciller República, Nelly Jerez, reveló el pasado 17 de febrero. La funcionaria aseveró que la Cancillería realizaría todas las diligencias para retornar a Honduras a Samantha Brooks.

En consecuencia, Peggy le pidió a los medios de comunicación que entrevisten a las personas de la Cancillería para averiguar lo que está sucediendo.

Está cansada del encierro y algunos productos se agotan

La hondureña Cathy Samantha Murillo Brooks, de 26 años de edad, «ya no soporta estar allá», según reveló la tía.

Hay que recordar, que desde Yichang, la estudiante de posgrado en Química y farmacia publicó un corto vídeo en sus redes sociales para pedir ayuda y retornar a nuestro país.

Tras darse a conocer públicamente su caso, su familia también ha estado al tanto de lo sucedido, y su tia, Peggy Brooks, expuso más detalles de la situación de la compatriota en un medio de comunicación local.

Por ende, aseveró que que Samantha «está sana, pero ya no soporta el encierro, y psicológicamente eso daña». También contó que sólo les permiten «dos horas de ventilación» y como medida de seguridad «tienen que echar alcohol por todos lados».

