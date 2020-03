Thibaut Courtois: “Messi es como cualquier otro jugador”

Thibaut fue elegido el jugador del mes en enero por la Liga y asegura estar en uno de los mejores niveles de su trayectoria a horas del clásico que se desarrollará este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Un hermoso trofeo que muestra que estoy bien. Siento que estoy al mismo nivel que la Copa Mundial 2018, donde fui elegido como el mejor portero. O tal vez incluso más alto”, presumió.

Y agregó: “Cometes un error y te llaman el peor arquero del mundo. Pero soy mentalmente fuerte. Sé sobre mí cuando entreno bien y cuando lo hago mal. Todo lo que se dice desde afuera no me interesa. Creo que los medios de comunicación van demasiado lejos. Los jugadores del fútbol somos solo personas y no es que tengamos que aceptar todo porque es nuestro trabajo”, cerró.