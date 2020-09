TGU y SPS avanzarían este lunes a “Fase II” de la apertura económica

HONDURAS. Tanto el Distrito Central como San Pedro Sula pasarán esta semana a la Fase II de la apertura económica gradual e inteligente que implementa el Gobierno en el marco de la crisis sanitaria que vive el país por la propagación de la COVID-19, así lo adelantó el representante de los empleados públicos ante la Mesa Multisectorial, César Chirinos.

A través de medios locales, Chirinos dijo que las autoridades de Sinager serán quien tengan la última palabra, pero reiteró que la recomendación de la Mesa Multisectorial es que a partir este lunes 28 de septiembre dichas ciudades pasan a una segunda fase.

“Sostuvimos una reunión en la Mesa Multisectorial e integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, en el cual se propuso avanzar en Tegucigalpa y San Pedro Sula a una fase II de la apertura económica», detalló el dirigente.

En ese sentido, César Chirinos explicó que avanzar a Fase II significa que los centros comerciales y restaurantes atenderán a más personas y no solo el 50 por ciento como estaba previsto en la etapa inicial.

Respecto a los 17 municipios que aún se mantienen en fase cero, aseguró que estos pasarán a la 1, debido a que ya cuentan con las medidas de control que incluyen medidas de bioseguridad.

Nota relacionada: FOSDEH: «Honduras no está lista para avanzar en reapertura económica; sería un irrespeto»

Médicos en desacuerdo con que se avance a la Fase II

Cabe señalar que la recomendación que realizó la Mesa Multisectorial no ha caído nada bien al gremio médico. Los profesionales de la Salud aseguran que este no es el momento adecuado para tomar tal decisión.

De acuerdo con el doctor Carlos Umaña, mandar a la calle a mayor cantidad de gente le parece una irresponsabilidad.

“Los médicos pensamos que este no es el momento para pasar a la Fase II de la apertura económica. No se trata de estar simplemente en contra porque hemos estado de acuerdo en que Honduras amerita ir poco a poco. Pasar a una fase mayor cuando el virus está libre (abundante), no nos parece correcto”, expresó Umaña.

Al doctor Umaña le llama la atención que cada vez que se hacen esos anuncios se mueren varios colegas. “Esta semana se nos han muertos dos. El doctor Sarmiento y el doctor Vega. Esto nos viene como en un mensaje divino a los médicos, que hemos estado en primera línea para llamar de forma poderosa la atención de las personas, de que esta es una responsabilidad compartida, pero también del que toma las decisiones”, señaló Umaña.

Por lo anterior, el médico pidió fijarse en las cifras que aparecen en las cadenas que emite Sinager, de las que a pese a no contar con el número de pruebas que los médicos consideran sería el correcto y más confiable, a menudo la tasa de positividad ronda el 50 %.

“Eso quiere decir que la COVID-19 ahí está y está en pandemia no ha disminuido. Cada vez que hacen pruebas salen bastantes casos positivos, abrir más sería una irresponsabilidad. Yo lo siento mucho, y no es que estemos en contra de la apertura como tal, sino que una apertura responsable”, acentuó.

Lea también: ANDI: «Podrán abrir en un 100 % y la actividad económica no será la misma»

Sector hotelero califica de positivo que se avance a Fase II

Respecto al tema, Roberto Oseguera, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Honduras, (Hopeh), calificó como una “buena noticia” avanzar a la Fase II de la apertura económica, a partir de mañana 28 de septiembre, como se ha anunciado.

Cabe indicar que en dicha fase se espera que más empresas incorporen otro 20 % de empleados a sus labores. Lo anterior, sumaría un total de 40 % en la región 3 (la más afectada por la pandemia). Mientras que en la región 2 se sumaría al 60 % de fuerza laboral y en la región 1, a un 80 % de personal.

En ese sentido, Oseguera sostuvo que realmente para ellos es una buena noticia, porque eso significa que la economía se reactiva, pero siempre con el respeto a los protocolos de bioseguridad.

Asimismo, afirmó que en la medida que las empresas incorporen más personal a trabajar, el sector hotelero va a tener más clientes que buscará alojamientos en los hoteles de negocios o de convenciones”.

Además: COHEP: Reactivación económica de empresas fue una «caja de pandora»

Más gente buscará hoteles para alojarse

“Por ejemplo, una empresa grande que sólo tiene 20 % de empleados pasará a 40 %, la que tiene 40 % a 60 % y la que tiene 60 % a 80 %. Es decir, más gente buscará ferreterías, farmacias y viajará más, por consiguiente, buscarán hoteles para alojarse”, afirmó.

De igual forma, agregó que “desde hace unas tres semanas abrieron los hoteles de esparcimiento y de montaña. Lo anterior, según Oseguera incrementó el porcentaje de ocupación. “Podemos decir que de un 5 % pasamos a un 9%”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que hay hoteles que permanecen cerrados, por ejemplo en Comayagua. “En Tegucigalpa un 50% de los mismos continúan sin operaciones y así otras ciudades en el resto del país a causa del COVID-19” apuntó.

Asimismo agregó que en Tela y Omoa los hoteles pasaron de la fase 0 a la fase 1, donde había muchos hoteles cerrados pero esa medida les ayudó.

“Hay que recordar que estuvieron cinco meses sin recibir ingresos y sólo llegaban los recibos de la luz, el agua y pago de planillas”, señaló.

Para finalizar consideró importante mencionar el tema de los dos dígitos ya en vigencia porque la población se moviliza más. “También los pilotajes en los 30 restaurantes de Tegucigalpa y 30 de San Pedro Sula”, concluyó.