TGU: Pobladores quisieron cerrar colonia 3 de Mayo; Policía no los dejó

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Policía Nacional tuvo que hacerse presente en la entrada de la colonia 3 de Mayo de la capital, debido a que vecinos de ese sector tomaron la determinación de cerrar la entrada justificando que no quieren el ingreso de más personas y, además, solicitan la apertura del mercado Zonal Belén.

Alex Madrid, sub comisionado de la Policía Nacional, señaló que dio la orden de desalojar a esas personas que se aglomeraron en la entrada de la 3 de mayo porque, en primera instancia, están faltando a lo ordenado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).

«Este tipo de concentraciones de gente van en contra de las normas dictadas por Sinager. Recuerde que las autoridades son las que dictan las normas para cierre o apertura de calles o negocios. En ese sentido, al hacer eso se está violentando las normas. Ellos están violentando una norma y es un delito», aseguró.

Lo anterior, debido a que en el marco de la pandemia por el Covid-19, Sinager prohibió las aglomeraciones de más de 50 personas en lugares abiertos y cerrados, durante dure la crisis sanitaria.

«El rompimiento de un orden social genera anarquía entonces ellos lo que está haciendo es quebrantar una norma que no se puede permitir. En este momento ya se dio la orden de venir a levantar el cierre de todos aquellos lugares que no tienen una lógica. Recuerde que estas son calles alternas que se utilizan para que las personas no sientan que se les está violentando su derecho».

¿Cerraron los mercados por los medios de comunicación?

Cuando se ordenó el cierre del mercado Zonal Belén, cerca de la 3 de Mayo, muchos pobladores aquejaron que los medios de comunicación que llegaban a cubrir a ese lugar eran los que provocaban las aglomeraciones.

Sin embargo, el uniformado puntualizó en que: «Hay que aclarar, no es por los medios de comunicación. El mercado se cerró simplemente porque este es un lugar en donde la gente se abastece de insumos y eso supone aglomeraciones. Además y sobre todo porque las personas no toman las medidas de bioseguridad», cerró.