TGU: Patronato de la Kennedy pide cerrar entradas para evitar más contagios

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La presidenta del Patronato de la Colonia Kennedy, Manuela Rubio, hizo pública por varios medios de comunicación la solicitud que están haciendo a las autoridades gubernamentales para que les ayuden a cerrar tres entradas de dicha colonia y así evitar que se propague el Covid-19.

«Estamos haciendo la solicitud para que nos ayude Sinager, el Gobierno, Copeco y todos los involucrados para poder ayudar a nuestros vecinos a que no se sigan contagiando más personas acá en la colonia. Tenemos tres casos y lo cual estamos orando a Dios que ya salgan bien de eso y no queremos más casos acá en la Kennedy», indicó.

La solicitud que realiza el patronato de la populosa colonia capitalina es que sean cerradas la segunda, tercera y cuarta entrada. De esa forma solo quedarían habilitadas las primera, quinta y la entrada que viene desde Villas del Sol.

Se respetarán los negocios antiguos de la Kennedy

A su vez, Rubio comentó que los negocios que tienen mucha antigüedad y la gente los identifica en la colonia, seguirán trabajando como hasta ahora. Sin embargo, comentó que hay una situación que le está preocupando.

«Todos los negocios dentro de la Kennedy quedarán igual. Si se les está pidiendo guardar la distancia, tener su gel, usar guantes y mascarillas. Lo que pasa es que también hay muchos vendedores que no sabemos de dónde vienen y no tenemos un registro. No hay nadie que controle temperatura», lamentó.

Finalmente, la encargada del patronato de la Kennedy señaló que todos los días pasa por la famosa «calle del comercio», pero aclara que es muy complicado identificar a las personas que presentan casos.

«Todos los día paso a hacer supervisiones y puedo ver que la circulación de vehículos, la gente, los vendedores, la gente comprando en carretas y no sabemos quien puede andar contagiado. Ayer me llamaron que un vendedor cayó en la calle y no se sabe, al parecer tenía fiebre», cerró.