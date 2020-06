TGU: Multitudinaria, así fue la primera fase de la reactivación económica

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Multitudinaria resultó este lunes la primera etapa de la reactivación económica que el gobierno aprobó según la incidencia de casos de la COVID-19 en el país.

Así lo demuestran imágenes y videos que se difundieron hoy en los medios de comunicación nacional.

Tanto en las instantáneas como en las grabaciones se puede observar una aglomeración de personas en el mercado que se ubica en la sexta avenida de Comayagüela.

Los capitalinos olvidaron seguir las medidas de bioseguridad que las autoridades dispusieron para evitar la propagación de la COVID-19.

Muchos de ellos no portaban mascarillas, y quienes las andaban no taparon su boca si no que las ubicaron en sus barbillas. Otros no respetaron los dos metros de distanciamiento social y simplemente se limitaron a realizar sus compras como si nada pasara.

Cabe señalar que era exagerada la cantidad de personas que transitaban por la sexta avenida de Comayagüela. Hombres, mujeres, niños, adultos y de todas las edades circularon hoy. Unos hacían sus compras, y otros trabajaban ofertando sus productos a los presentes.

Es preciso indicar que este lunes solamente transitaban los hondureños que tenían terminación 6. Sin embargo, durante la primera fase de la reactivación económica se vivió un día normal en Comayagüela. Es decir, que la ciudadanía actuó como si la pandemia no estuviera en el país.

Del mismo modo, en el bulevar del norte de Comayagüela, a la altura del mercado Zonal Belén, prevaleció casi como de costumbre, el congestionamiento vehicular.

Un total de 24 instituciones también reactivaron funciones hoy

Un total de 24 instituciones estatales, así como múltiples pequeñas y medianas empresas, también emprendieron labores este lunes en el marco de la Fase 1 de la reapertura económica. Lo anterior, se dio luego de tres meses de paralización a causa del COVID-19

Aunque las instituciones estarán abiertas para brindar servicio al público, los interesados solo podrán acceder a realizar trámites en ellas el día de la semana que le corresponda según el último dígito de su documento de identidad.

Cabe menciona que el Poder Judicial compartió imágenes de los juzgados de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

En dichas sedes se reiniciaron labores con la presencia del personal y sus autoridades tomaron las medidas de Bioseguridad e higiene para evitar posibles contagios de COVID-19.

Por otro lado, en lugares como el mercado de Siguatepeque se vio poca afluencia de personas.

Se debe reiterar que de la primera fase de la reactivación económica se excluyó a los centros comerciales, bares y transporte público. Dichos establecimientos los reabrirán en una segunda etapa debido a que no se puede exponer la vida de las personas. Sin embargo, algunos transportistas obviaron dicha disposición.

A través de la Unidad de Bioseguridad creada en el marco de la reapertura inteligente se verifica que cada empresa cumpla con los parámetros establecidos para su reintegro a la prestación de servicios.

Por lo anterior, las autoridades de seguridad continúan en la implementación de nuevas estrategias para luchar contra la Covid-19. Y así resguardar la salud de la ciudadanía.

Cabe mencionar que de registrarse un repunte masivo de casos a causa de la reactivación de las empresas, se retomará la cuarentena. A efecto de eso, las autoridades pidieron a la población acatar las medidas de bioseguridad.

