TGU: Incendio de grandes dimensiones consume cerro de Upare

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un incontrolable incendio esta destruyendo decenas de hectáreas en la elevación del cerro de Upare, al sur de Tegucigalpa.

Se informó, que las incontrolables llamas ya tienen dos días de estar consumiendo las hectáreas de bosque del sector.

De la misma forma, se informó que el incendio no se ha logrado controlar debido a que la zona donde se registra el incendio es inaccesible y los elementos del Cuerpo de Bomberos no ha podido ingresar ya que no hay un camino para poder llegar con el equipo necesario.

En ese sentido, Óscar Triminio, miembro del Cuerpo de Bomberos, dijo «no se esta haciendo nada, el incendio esta en una zona inaccesible, hoy se buscó como llegar y no se pudo.

Seguidamente, informó que mañana el Cuerpo de Bomberos tratará de llegar al sector y ayudar en el combate del siniestro. De igual manera, dijo que por la tarde se iniciaron un ataques aéreos por parte de la Fuerza Aérea de Honduras, para poder apaciguar las llamas.

A renglón seguido, añadió que esa ha sido la única forma de poder iniciar el combate al siniestro que ya lleva dos días.

Además, Trimino indicó que aun no se se sabe cuantas hectáreas de bosque han sido afectadas por el incendio.

ICF trata de controlar incendio

Para poder combatir el incendio en el cerro de Upare, se han sumado varias instituciones como el Instituto de Conservación Forestal (ICF). Se informó, que varios elementos de esta institución se encuentran en el sector tratando de contrarrestar las fuertes llamas.

En el combate del siniestro participan más de 3,000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), coordinados por el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9), resguardan y protegen 55 áreas protegidas de 63 demarcadas a nivel nacional.

Por otra parte, se conoció que en este sector, desde hace varios años no se reportaba un incendio de grandes dimensiones. Cabe señalar, que en esta zona no es habitable por lo que no representa un compromiso habitacional.