TGU: hombre incendia una casa en residencial; es la segunda vez que lo hace

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este sábado, en horas del mediodía, un hombre incendió una casa ubicada en la residencial Las Minitas, Distrito Central, pero según sus vecinos, ya era la segunda vez que lo hacía en el día.

Según lo informado por el Cuerpo de Bomberos de Honduras, al menos el 30% de la estructura de la casa fue consumida por las llamas: dos dormitorios y parte de una sala.

Los demás pobladores, ante el incidente, se mostraron angustiados y temerosos, y hasta dijeron que alertaron a la Policía para que detenga al responsable.

Entre tanto, el teniente Galo, comandante del Cuerpo de Bomberos de la estación de ubicada frente al Estadio Nacional, comentó que «Alrededor de las 11:30 de la mañana, se nos hizo otra vez un reporte, pues antes vinieron los compañeros que ya salieron de turno y nos dijeron que la misma persona tomó la decisión de prender fuego al interior de la vivienda».

El apafuegos manifestó que otra vivienda colindante también resultó afectada, pero, afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Además de eso, indicó que la persona que provocó el incendio huyó y se desconoce en dónde está.

Cabe señalar que, para controlar las llamas, se utilizaron dos camiones contra incendios y 10 bomberos.

Vecina sobre incendiario: «Tiene problemas mentales»

Una de las vecinas, con su voz resquebrajada, relató que «hoy es la segunda vez que lo hace. Ya la dijimos a la Policía para que se lo llevara detenido. Nos ha amenazado muchas veces. Tiene problemas mentales».

Por su parte, otro residente reveló que el sujeto que incendió la casa responde al nombre de Rene Díaz, y también dijo que tiene «ciertos problemas» psiquiátricos.

Además de eso, dio a conocer la supuesta razón por la que dicha persona pretenden acabar con la vivienda, y es que, al parece, la casa afectada y la del lado «eran una sola».

«Es una disputa de cuatro hermanos por una herencia, entonces, él quiere quedarse con toda la casa y a todo inquilino que viene, lo amenaza. A nuestra familia no ha logrado sacarla. Él no llega a un nivel de loco que no sabe lo que hace, él se escuda en eso».

