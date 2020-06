TGU: hermanos huían de asaltantes y mueren al chocar contra taxi

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un dúo de hermanos que se transportaban en una motocicleta falleció la noche del viernes luego de chocar contra un taxi en el bulevar Kuwait de la capital.

Se identificó a las víctimas como Walter Vílchez Asturias (de 26 años de edad) y Denia Vílchez Asturias (28). El reporte indicó que la tragedia se provocó cuando ellos pretendían evadir un asalto.

Detalles del incidente

En un momento dado, se percataron de que un carro les perseguía con el propósito de despojarles del vehículo de dos ruedas. Los hermanos no cedieron ante la pretensión y optaron por acelerar e intentar huir.

Luego, Walter, quien conducía la motocicleta, decidió cambiarse al carril contrario (contravía) como maniobra evasiva. No obstante, no se percató a tiempo de un taxi que se encontraba aparcado en esa parte de la calzada. No logró detenerse.

De manera precisa, el choque se registró próximo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el paso a desnivel que desemboca a la colonia Miraflores. Sin embargo, el impacto no acabó de forma inmediata con la vida de los ocupantes de la «moto».

Se determinó trasladar a los hermanos a la sala de emergencia del Hospital Escuela (HE). En el camino, la mujer no soportó más las heridas internas y murió. El hombre alcanzó a llegar al centro asistencial; se le operó, pero falleció unas dos horas más tarde.

Después llegó el equipo de Medicina Forense que realizó el respectivo levantamiento cadavérico y su traslado a la morgue. Allí se efectuaron ambas autopsias y, según se informó, ya los cuerpos fueron entregados a sus familiares.

Es importante tener en cuenta que la versión provista ya fue constatada por autoridades policiales. Los agentes encargados observaron los vídeos de las cámaras del 911 instaladas en la zona y determinaron que sí ocurrió un intento de asalto. Ahora, se mantienen en búsqueda del automotor que utilizaban los malhechores.

