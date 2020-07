TGU: «Gobierno nos mintió», dicen taxistas en protesta por bono en efectivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con la única exigencia de que el Gobierno les entregue el bono prometido en efectivo, taxistas se apostaron para protestar en el tramo final del Bulevar del Norte, ubicado en Comayagüela, capital de Honduras.

De manera específica, los motoristas se colocaron en la rotonda que está justo enfrente de un centro comercial y próximo a la colonia La Laguna. Según denunciaron, las autoridades estatales nada más les han provisto de bolsas solidarias y transferencias electrónicas.

No obstante, esos envíos de dinero están inconclusos, no todos los implicados lo han recibido. Además, están disconformes que sea algo digital, ya que aseguran que se llegó a un acuerdo para que fuera una entrega física, para que no se excluyera a nadie.

En ese sentido, Víctor Aguilar, presidente de la Asociación de Taxis de Honduras (ATAXIS), aseveró que sus compañeros sufren ante la imposibilidad de pagar siquiera los servicios básicos o un lugar donde dormir. Apuntó que necesitan hasta acceso a la web, y explicó por qué.

«La negociación que hicimos nosotros fue el bono en efectivo, porque los compañeros tienen que pagan cuarto, luz, agua, internet. Muchos dicen que somos mendigos con garrote por incluir el internet, pero ahora las tareas de los niños lo requieren y si no los hacen perder el año», detalló.

Aguilar detalló que se pidió al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) la provisión de dos mil lempiras (retroactivo) y una «cuña» que consiste en una bolsa de alimentos semanal. No obstante, el Gobierno habría incumplido.

«El Gobierno nos mintió y tiene que darnos una explicación. Si hicimos un trato eso es un pacto de caballeros. Estamos para el diálogo, no es que estamos cerrados. Lo que queremos es una respuesta», afirmó.

Casi cuatro meses sin trabajar

Recordó que el rubro ya suma 115 días sin laborar. En virtud de ello cuestionó que qué podrá hacer un taxista cuando le cobren los prestamistas o en la pulpería; pidió al mandatario Juan Orlando Hernández que responda ante esas interrogantes.

«¿El taxista va a tener que ir a robar?, ¿o con las bolsas de alimento irse a vivir bajo un puente?», se preguntó Aguilar.

Incluso mencionó que, previo a una denuncia que efectuaron, parte de la comida otorgada no era comestible, dado que venía junto al jabón y tenían que esperar a que se pasara el olor por unos cinco días.

Por último, señaló que hay integrantes de otra agrupación de taxistas que «se dejó pajear» por las autoridades y cambió su versión, cuando antes solían estar en la misma sintonía.

Cabe señalar que esta mañana también se desarrolló una manifestación de los taxistas en el Bulevar del Este en San Pedro Sula, donde, igualmente, pedían el bono en efectivo y no en «especies». En La Ceiba llevaron a cabo una caravana con el mismo motivo.

