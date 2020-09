TGU: Denuncian que solo una lista «exclusiva» puede enrolarse en centro educativo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Residentes de la colonia Lomas del Guijarro de la capital, denunciaron -este sábado- que no se les está permitiendo hacer el enrolamiento del nuevo Documento de Identificación Nacional (DNI).

A través de las redes sociales, se dio a conocer que el Registro Nacional de las Personas (RNP), está realizando el enrolamiento en la Escuela Americana de la capital; sin embargo, los ciudadanos han externado que solo una «lista exclusiva» puede inscribirse en dicho centro educativo.

Una de las denuncias fue divulgada por el secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Enrique «Kike» Ortez Sequeira; quien aseguró que, ni siquiera lo dejaron entrar a la institución.

«Aquí están identificando a la gente en la Escuela Americana. Hay kits de enrolamiento y no quieren enrolar a las personas y a los ciudadanos comunes que vivimos en la colonia Lomas del Guijarro«, dijo Ortez en un vídeo.

De igual forma, indicó que los responsables del proceso prohibieron que se les atendiera, «precisamente porque dicen que tiene que contar uno con un sticker. En el proceso de identificación solo están apuntados los nacionalistas para que tengan ellos acceso a su tarjeta de identidad».

Por lo que, extendió su molestia hacia el presidente del RNP, Rolando Kattán, subrayando que «no pueden haber favoritismos en este tipo de cosas«.

«¿Qué pasa en este país?»

Luego de que Ortez hiciera pública su denuncia, le siguió el analista hondureño Moisés Ulloa; quien, desde las afueras de la escuela dejó entrever su indignación y enojo.

«Estoy aquí enfrente de los portones de la Escuela Americana. Están los señores del Registro Nacional de las Personas atendiendo, pero, no están dejando entrar a la gente porque dicen que si uno no es parte del patronato de Lomas del Guijarro no puede entrar uno a inscribirse», apuntó Ulloa.

Además, mencionó que por ser vecino del sector tenía el derecho de acceder al servicio, el cual, está destinado para todos los hondureños sin excepción alguna.

«¿Qué es lo que pasa? Un listado exclusivo. Únicamente exclusivo, si usted es parte de un patronato puede entrar y tener acceso a los servicios», reiteró.

A la vez, cuestionó la forma en que se está desarrollando el proceso de enrolamiento del DNI. » ¿A los liberales no los atienden? ¿hay que ser cachureco para que nos atiendan? ¿hay que ser parte de la narcodictadura para que te atiendan?».

«¿Qué está pasando en este país», concluyó preguntado Ulloa en la grabación que compartió en su cuenta de Twitter.

