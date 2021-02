TGU: Por evitar «aplastar» otros vehículos, conductor tiene accidente en puente Ricardo Álvarez

TEGUCIGAPA, HONDURAS. Por evitar aplastar otros vehículos y poner en riesgo la vida de varias personas, el conductor de un cabezal se estrelló en la barra de límite de altura en el puente Ricardo Álvarez de la capital, que conecta al bulevar Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la información proporcionada por el conductor del vehículo pesado, él iba de manera correcta en su carril, cuando de repente un carro pequeño se le atravesó y para evitar un daño peor, se desvió hasta el puente.

Por esa razón fue que se ocasionó el fuerte impacto, y el cabezal quedó prácticamente destruido. La altura máxima que establece el puente en mención es de 2.90 metros, Y este vehículo es más alto, por eso se suscitó el incidente, expresaron. No obstante, solo se reportan daños materiales.

Lea además: Guardia pide «jalón» para visitar a su mamá enferma y muere en el camino por una rastra

Hecho y versión del conductor

El conductor del cabezal mencionó que el accidente sucedió porque, “el carro que se me atraviesa allí, me quitó el derecho de vía y tuve que agarrar para acá y los frenos no me agarraron desde esa distancia”.

Además, el hombre manifestó que de no haber hecho la maniobra, hubiese puesto en riesgo la vida de varias personas que transitaban por esa zona. Asimismo, agradeció a Dios que no le haya pasado nada a él, ni a nadie más, y que los daños solo son materiales.

El conductor buscaba hacer un retorno en esa zona para irse a estacionar en el parqueo donde deja su automotor. El cabezal que conducía no es de su propiedad, él trabaja con una empresa, manifestó.

El señor dijo que la empresa para la que labora debe decidir junto con las autoridades de tránsito lo que prosigue luego del hecho, puesto que él no violentó las normas de conducir en ningún momento.

“Los culpables son ellos y ya se fueron, esa gente ya está libre de su problema y yo quedé aquí con este problema”, explicó el conductor del cabezal. También, agregó lo siguiente: “Se me atravesaron y para no deshacerlos tuve que meterme aquí”.

Por este hecho se reporta un grave congestionamiento vehicular en la zona, por lo que se debe tener precaución. Hasta el lugar llegaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte a tomar datos sobre el hecho.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0