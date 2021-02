TGU: en un 10 % aumentó ingreso de mujeres a la prostitución durante pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En un 10 % aumentó el ingreso de mujeres a la prostitución como resultado de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, así lo informó la presidenta de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Honduras, Regina Barahona.

En ese sentido, Barahona señaló que «hay varias muchachas nuevas en la red porque no hay otro trabajo, por lo que, el aumento es de un 10 por ciento solo en la capital hondureña».

Sin embargo, destacó que el trabajo sexual ha bajado en el país debido a que los clientes no las buscan por los riesgos que implica la pandemia del coronavirus.

«No están llegando los hombres a buscar a las trabajadoras por temor a infectarse y porque las zonas de trabajo están cerrados por la cuestión del COVID», expuso la presidenta de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Honduras.

Lea además: «Justificar el aborto es como aprobar el robo y la prostitución», dice pastor

Piden al gobierno que no las discriminen

Ante la situación que viven las trabajadoras sexuales en el país, piden al gobierno que no las discriminen. Aseguran que por esa razón buscan que el rubro sea legalizado como una medida de ayuda, puesto que es un trabajo.

«Siempre nos discriminan, el gobierno no nos apoya, tenemos derechos como cualquier otra. No hay para la alimentación, muchas de las trabajadoras sexuales no tienen dinero para pagar sus cuartos», expresó Regina Barahona.

De acuerdo a la representante de las mujeres trabajadoras del sexo, la misma baja en el trabajo se reporta en la capital industrial del país, San Pedro Sula, además de La Ceiba y Choluteca, y siempre originado por el factor pandemia del COVID-19.

Asimismo, Barahona aseguró que las sexoservidoras limpian bien y usan todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID. De igual manera, utilizan el condón para prevenir las enfermedades por transmisión sexual.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0