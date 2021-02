Una caída de 50 metros la hizo entrar en coma: María, el milagro “Celeste” de un trágico accidente

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. «Celeste«, palabra procedente del latín caelum, es decir, cielo o firmamento, por lo que solía usarse para hacer referencia a la divinidad, y celeste también es el color con el que se suele vestir a la Virgen María, pues se asocia con la pureza.

María Celeste es el nombre de la protagonista de esta historia, una joven estudiante de la carrera de Medicina en una universidad privada de San Pedro Sula, que en 2019 sufrió un trágico accidente automovilístico, pero gracias a un milagro proveniente del cielo (celeste), sobrevivió y sus secuelas no fueron permanentes.

Todo ocurrió el 12 de diciembre, día que marcó un antes y un después en su vida. Ella, junto a unos compañeros de la facultad, se dirigía hacia un congreso científico, en donde presentaría una investigación.

La acompañaban sus grandes amigos Kristhel y César. Salieron juntos desde la ciudad industrial a las 3:00 de la madrugada, pues debían presentarse puntuales temprano en la capital, pero cuando iban por Comayagua, una falla mecánica hizo que se accidentaran.

«El carro en el que íbamos cayó en un abismo como de 50 metros de altura. Yo iba en los asientos traseros del carro, dormida y sin cinturón de seguridad», es lo último que María Celeste recuerda, pues fue la más afectada de los tres, y perdió el conocimiento.

Acción heroica

Sus amigos cuentan que la camioneta en la que se conducían dio varias vueltas y María Celeste salió despedida por una de las ventanas, cayendo en las poco profundas aguas del río El Rosario. En medio del miedo y confusión por lo que acababa de acontecer, una oportunidad acción de César le salvó la vida: practicó una Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP).

Kristhel y César, también heridos, trasladaron a su compañera hacia el Hospital Santa Teresa, pues ella era prioridad. Nora, tía de María Celeste, se comunicó vía teléfono con uno de los doctores, quien le dio la noticia que la joven había perdido mucha sangre, por lo que no reaccionaba a los estímulos que le practicaban.

Buena noticia

Ante tal situación, sus compañeros decidieron movilizarla a un hospital privado, siempre en la ciudad de Comayagua, en busca de un neurólogo, por los múltiples golpes que tenía en su cabeza.

El diagnóstico del especialista fue de gran alivio para todos, pues luego de evaluar a María Celeste, dijo que, milagrosamente, no iba a necesitar una cirugía en su cerebro, pues nada más presentaba algunas inflamaciones que podrían tratarse con medicamentos, y esa era la razón por la que no reaccionaba.

Ese mismo día la trasladaron en ambulancia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR), acompañados por paramédicos, una doctora de su mismo grupo de investigación llamada Tanya, una enfermera y la mamá de María Celeste, quien había llegado a Comayagua tras enterarse del accidente.

Sus compañeros iban junto a Guillermo, un tío de ella. Para este punto, Brigitte, otra compañera del grupo de investigación, jugó un papel fundamental, pues fue quien gestionó todo el proceso.

A pesar de que no lo sabía, nunca estuvo sola

Lo anterior ocurría mientras María Celeste seguía inconsciente, pero demostraba enorme fortaleza y continuaba luchando por su vida. Sus demás compañeros, familiares y amigos de la iglesia, pues es una católica devota, la esperaban ansiosos en San Pedro Sula.

«Llegué al hospital y me cuentan, porque no recuerdo nada de lo que pasó, que eran filas y filas de compañeros para saber cuál era mi estado. Los doctores que me dieron clases también estaban muy pendientes de mí», contó.

Coma inducido

María Celeste entró en un coma inducido desde el 12 hasta el 30 de diciembre, pues era la única forma de que su cuerpo descansara y su cerebro desinflamara. Durante esos días, la fisioterapeuta, Flor, le hacía terapia física diariamente, para que durante su tiempo en cama no perdiera movilidad.