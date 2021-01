Testigos: Algunos hondureños prefirieron caminar y no usar transporte de Guatemala

CHIQUIMULA, GUATEMALA. Cientos de hondureños tuvieron que regresar al país luego de que la caravana de migrantes fuese desintegrada por miembros policiales, quienes no permitieron que siguieran avanzando con el recorrido, que pretendía llegar a Estados Unidos.

Un comunicador ubicado en Guatemala relató a través de una transmisión en Facebook que algunos hondureños optaron por tomar el transporte brindado por autoridades de Guatemala.

No obstante, varios grupos de migrantes hondureños decidieron caminar «porque no han querido subirse a los buses que pone el Gobierno de Guatemala, no han querido subirse a las patrullas, porque han creado un resentimiento mucho mayor hacia el gobierno y hacia la policía», externó la fuente.

¿Todos fueron regresados a Honduras?

Personas en Guatemala revelaron que algunos grupos huyeron luego del enfrentamiento entre policías y migrantes hondureños. Testigos en el lugar divulgaron que un grupo aproximado de 500 personas se movilizó por cerros de la zona. Ellos comentaron que ya no se moverán en grandes grupos, según relatos.

Un testigo de los hechos informó que en conversaciones, varios migrantes hondureños externaron que recorrerán el camino en grupos de cinco personas, para pasar desapercibidos.

¿Volverán?

Un migrante entrevistado dijo que en marzo iban a organizar otra caravana y que van a intentar de nuevo. Defensores de derechos humanos han advertido que debido a diversos problemas que enfrenta el país, estas caravanas de migrantes seguirán sucediendo.

La defensora de derechos humanos, Itsmania Platero, compartió que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México restringió este domingo el paso de cientos de guatemaltecos que buscaban ingresar al país por el río Suchiate de manera irregular para hacer compras, actividades turísticas y comerciales.

Asimismo, externó que la caravana estaba compuesta por más de 9.000 hondureños, quienes cruzaron el sábado el oeste de Guatemala. Platero agregó en una publicación que «hoy las fuerzas de seguridad guatemaltecas detuvieron y reprendieron violentamente a la caravana».

