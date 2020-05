Terminaste tu relación pero sueñas con tu ex, ¿qué significa?

DE MUJERES. Si a pesar de haber estado sola un buen rato o ya estás con alguien más y has estado soñando con tu ex, sin saber muy bien por qué, te diremos cuáles pueden ser los posibles significados de estos extraños sueños en los que deambulan tus amores pasados.

Cuando tenemos sueños recurrentes con alguna persona puedes ser que nuestro subconsciente está tratando de decirnos algo. Sin embargo las emociones que sentimos cuando soñamos pueden influir también en el significado de nuestros sueños y las razones por las que se repiten.

Si terminaste recientemente con tu expareja puede ser que aún existan muchas dudas y sentimientos dentro de ti que te hagan soñarlo con frecuencia, y puede indicar que estás en un proceso complicado que no te ha dejado sanar por completo, es parte de tu proceso de adaptación a una nueva vida sin él.

Curiosidad por tu ex

Si tiene mucho tiempo que no lo has visto y de repente viste algo en la calle que te hizo recordarlo puede ser que tengas un poco de curiosidad sobre qué es lo que ha sido de su vida pero tampoco significa que tu subconsciente te diga que lo busques, los sueños se relacionan con cosas que vivimos por eso no es tan raro.

Si tienes problemas en tu relación actual y sueñas con tu ex novio puede significar que te sientes insegura sobre lo que está pasando, o que sientas que ya no eres como solías ser, a veces soñar con tu ex nos planta en momento de nuestra vida en donde éramos personas diferentes y podemos extrañar lo que fuimos.

