Termina veda de langosta: Pescadores deben respetar protocolo o no zarparán

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Director General de Pesca y Agricultura (DIGEPESCA), César Fortín, explicó que después de reuniones con varias organizaciones empezarán a partir embarcaciones con la culminación de la veda de langosta.

Cabe mencionar que la veda termina este 30 de junio. Por lo que, a partir de mañana, miércoles, los pescadores podrán comenzar a lanzar sus embarcaciones al agua.

Pero, explicó Fortín, deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en las mesas de trabajo conformadas por DIGEPESCA, la Secretaría de Trabajo, Marina Mercante, entre otros.

«Con esta situación de la pandemia nos ha tocado trabajar de alguna manera con el equipo, haciendo turnos y manejando un 20 % que se había recomendado. Al inicio nos había tocado hacer un reordenamiento al interno y ya con vista al tema de la temporada de pesca de langosta», detalló.

De acuerdo al trabajo en equipo en la mesa de trabajo, «cada institución hizo su aporte para implementar los protocolos de bioseguridad. También participaron algunos oficiales de Salud pública, alcaldías y Cuerpo de Bomberos«, contó.

DIGEPESCA: Sin medidas de bioseguridad no podrán zarpar

«La idea es salvaguardar la salud de los pescadores y marinos que van a participar en esta actividad. Ellos tienen que apegarse al protocolo», advirtió Fortín.

De igual manera, explicó que aquellos que no respeten o no cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas, no podrán zarpar con sus embarcaciones. «En esto ya se quedó un trabajo coordinado y marina mercante no los autorizará», subrayó.

Finalmente, el director de DIGEPESCA señaló que las autoridades de salud llevan la voz cantante. Y la idea es que las personas salgan a navegar libres de cualquier bacteria.

