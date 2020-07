HONDURAS. ¿Honduras un tercer país seguro? ¡Ja! Cientos de migrantes procedentes de Haití, que desde hace meses están retenidos en el país, viven en carne propia la gran farsa firmada por el Gobierno hondureño y Donald Trump en septiembre de 2019.

Ese acuerdo obliga a Honduras a dar alimentación, salud y refugio a cualquier extranjero que ingrese a su territorio con la intención de llegar a EE.UU.

Se debe tener claro que «país seguro», en teoría, es uno que tiene la capacidad económica de recibir y retener a migrantes para que tramiten su solicitud de asilo en EE.UU. sin la necesidad de tocar suelo estadounidense. Obviamente, no es más que una estrategia de Trump para evitar el ingreso de indocumentados a su país.

Aunque, lo que actualmente está haciendo Honduras, carece de todo sentido, pues a inicios de julio, un juez dictaminó que la política del Gobierno del presidente estadounidense viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y por tanto, la bloqueó.

Serie sobre migración 2018-2020:

«La decisión del juez Kelly confirma que ningún Gobierno puede impedir que los más vulnerables busquen protección aquí», aseguró Stanley Rea, directora del Ministerio para Refugiados y Migrantes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo.

No obstante, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras insisten en no dejar que los haitianos avancen hacia Guatemala, pese a que no se les está dando ni comida, ni refugio ni nada de lo que debería hace un «país seguro».

Este miércoles, los migrantes extranjeros se escaparon de donde Honduras los tenía como prisioneros y se dirigieron caminando hacia la frontera con Guatemala. «Si no nos dejan pasar a Guatemala, sería una barbarie más, porque ya le aguantamos al Gobierno de Honduras demasiado abuso», dijo uno de los haitianos.

«Allá en la oficina del (Instituto Nacional de) Migración estuvimos siete días y siete noches durmiendo en la acera, con niños, bajo la lluvia y bajo el Sol. No nos hemos bañado y la comida nos la dio la misma gente del pueblo hondureño y la Cruz Roja cuando veníamos en caravana, pero el Gobierno no ha dado nada», agregó.

Las denuncias de los migrantes atrapados en territorio nacional dejan en evidencia la farsa de Honduras sirviendo como «tercer país seguro». ¿Usted qué opina?

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.