Teófimo López y la insólita razón por la que salió de New York

El boxeador hondureño, Teófimo López, habló en entrevista con un medio internacional, en el que reveló por qué tomó la decisión de salir de Nueva York en crisis de Covid-19.

Y es Teofimo López y se crió en Nueva York, pero la estrella del boxeo salió disparada de la Gran Manzana antes de que el coronavirus diezmara la ciudad.

¿Cómo sabía que era una buena idea salir de Dodge?, fue consultado: “Bueno, películas de desastres … ¿dónde más?”, respondió.

Y siguió: «¿Alguna vez has visto esas películas como ‘2012’? Obviamente, las principales ciudades siempre serán golpeadas primero. En películas como «Deep Impact», «Armageddon», «Independence Day», «The Day After Tomorrow» … La ciudad de Nueva York parece siempre ser borrada.

Entonces, con ese conocimiento de la película en la mano, el campeón de peso ligero invicto de la FIB de 22 años lo reservó en Nueva York.

«Mi esposa y yo llevamos a nuestros 3 perros con nosotros. Casi nos fuimos. Hombre, sinceramente, tuvimos suerte. Nos fuimos 2 o 3 días antes de que nos golpearan», nos dice Teofimo.

«Y, ya sabes, tuvimos que hacerlo, debido a mi estado de salud. Tengo asma. No mucha gente lo sabe. Me diagnosticaron esto desde que tenía 6 años. Conozco el coronavirus, COVID-19, golpea los pulmones. Simplemente no puedo arriesgarme «.

Nueva York es el epicentro de los Estados Unidos para el coronavirus

López, su esposa y sus cachorros terminaron en Arkansas, cerca de la familia de la señora, pero solo porque está lejos de su gimnasio no significa que esté flojo cuando se trata de entrenar.

«Todavía estoy haciendo ejercicio. Ya llevo 2 semanas haciendo la cinta, simplemente corriendo, y prácticamente levantando pesas. Golpeando la bolsa».

De hecho, dice que podría verse un poco más desanimado cuando el mundo salga de la pandemia: «Me estoy haciendo grande!», cerró López.

