ESTADOS UNIDOS.- Faltan pocos días para que el campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) Teófimo López enfrente al campeón mundial unificado liviano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la (OMB) el ucraniano Vasiliy Lomachenko.

La justa mundial se disputará el próximo 17 de octubre; en la «Burbuja» del MGM Grand, de Las Vegas, Nevada.

Teófimo López comienza a calentar el duelo

El hondureño que reside en Brooklyn no se guarda municiones; pues no tuvo «pelos en la lengua» para decir lo que piensa de su rival:

«Personalmente me cae mal el tipo y no me gusta la forma en que se comporta. Es arrogante».

Es tanto el desprecio que tiene López ante el ucraniano que ni siquiera dice su nombre en las entrevistas:

«No quiero promocionarlo ni siquiera diciendo su nombre. En cada entrevista que hago, o lo he hecho durante mucho tiempo, ese es el tipo por el que todos me preguntan. Su nombre no lleva mi carrera, y después de esta pelea, no quiero oír hablar de él, ni hablar de él de nuevo”.

Lomachenko es una «pequeña diva» para Teo

Teófimo continuó despachándose a gusto, llamó a Loma “pequeña diva” por su pelea ante Campbell en Londres y dijo que lo ve fuera de la divisional:

“Lomachenko sabe que está saliendo. Nadie lo sabe, pero yo sí. ¿Por qué vendría a las 135 libras? Está aquí para cobrar. Venga; te dejas engañar por lo que ves… Porque si no funciona, todavía tiene un plan B. Ustedes lo creen y es como una ilusión para ustedes. Tienes que ver por qué este tipo va a 135. Esta no es su categoría».

En cuanto a su propio estado, tampoco fue modesto al declarar:

“Ni siquiera estoy en mi mejor momento todavía. No he comenzado esa subida, créanme cuando les digo. Tengo mucho más por dar en este viaje. Es un paso en el camino, pero hay mucho más por venir después de esto. Confíen en mí. Hay mucho más por venir,” sentencio López.

