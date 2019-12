Teófimo López sobre su pelea por el título mundial de peso ligero

El pugilista hondureño, Teófimo López habló en una entrevista para el reconocido medio de comunicación El Nuevo Gerald previo a la pelea que tendrá ante el campeón mundial Richard Commey.

La pelea será el próximo sábado 14 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. La pelea será a partir de las 4:35 de la tarde (hora hondureña) y será transmitido por ESPN.

Asimismo, Teófimo habló sobre cómo se está preparando para la pelea, habla sobre Lomachenko y sobre el orgullo que siente representar a Honduras y a Centroamérica.

Entrevista completa

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

Llevamos nueve semanas preparándonos, haciendo diferentes cosas, mejorando la defensa, el jab. Creo que todos verán el sábado el crecimiento como boxeador y lo que puede venir en el futuro, porque nunca dejo de mejorar con el tiempo y con cada pelea.

¿Qué has visto de Commey?

No miro videos de mis oponentes, pero mi padre si ha lo ha visto y hemos estado entrenando sobre las cosas que hace bien y que hace mal. Mi padre es un buen entrenador y con mi inteligencia en el ring sé que vamos a ser campeones. Llevo entrenando desde los siete años para este momento.

¿Si dicen…y el nuevo campeón…, qué significará para ti?

Un alivio. Tengo mucho por hacer en este deporte, pero ganar mi primer título mundial será algo especial e inolvidable. Me voy a sentir muy orgulloso por Honduras y todos los latinos. Ya estamos en este nivel y vamos a seguir por mucho tiempo.

¿Sientes algún tipo de presión?

No. He peleado cinco veces en el Garden y he ganado cinco veces por nocaut. Este del sábado será mi sexto nocaut. Es más, no van a pasar seis rounds. Me siento más rápido, más fuerte y más listo. Siempre estamos tratando de aprender algo nuevo. Solo tengo 22 años, pero fue a olimpiadas, en torneos en muchas partes.

Tu papá decía que Lomachenko era un campeón de mentira.

No, no es de mentira. El tiene todo. Muchos dicen que es el mejor libra por libra, pero para mí no lo es. Yo siento que el mejor soy yo en mi deporte y en mi peso. Todos quieren ver esa pelea, pero primero hay que ganar la pelea contra Commey.

Si eres campeón, los rivales te conocerán más.

Sí, pero mira el caso de Flody Mayweather. Todo el mundo sabe como pelea, pero nadie puede descifrarlo. Cuando estás encima del ring, frente a frente, todo resulta muy diferente. Pueden estudiar mis videos, mis peleas, pero eso no va a servir de nada.

A las 135 libras han llegado Davis, Gamboa, García, Haney…

Se pueden hacer muchas peleas. La división esta cargada, pero la gente quiere ver López-Lomachenko. Esa es la pelea más importante que se puede hacer en la categoría’‘.

¿Qué mensaje enviaría un triunfo tuyo a los latinos?

Siento, si Dios quiere, que puedo hacer más grande que el deporte, más grande que yo. Ganar esta pelea será muy importante para Honduras, Centroamérica. Qué cosa mayor que ganar en el Garden, en Nueva York’‘.

¿Entonces habrá vuelta en redondo al final del combate?

Sin duda, eso es algo que hago desde chiquito. Al principio a mi papá no le gustaba, pero ahora sí. Es algo para entretener y atraer la atención de la gente. Es el salto del triunfo.