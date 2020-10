ESTADOS UNIDOS.- Teófimo López podría terminar esta semana como el rey del boxeo, y el hondureño lo palpita al máximo.

Siendo el actual campeón de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo, el olímpico hondureño se enfrentará al ucraniano Vasiliy Lomachenko.

Esto por la supremacía de la categoría y uno de los puestos más altos en el ranking libra por libra el sábado desde «La Burbuja de Las Vegas».

Teófimo López confía en su carrera para la victoria

Revisando el historial de la batalla, Teófimo asegura que muchos le han peleado a Vasiliy con miedo, algo que no sucederá con él, y que no sólo es joven y grande, sino que tiene condiciones para incluso acabar esto por nocaut; y asumirse como el campeón indisputado de la división.

LA ENTREVISTA CON TEÓFIMO LÓPEZ

¿Cómo se encuentra Teófimo a sólo unos días de la batalla?

«Me siento muy listo, muy fuerte. Estoy listo para este sábado».

¿Qué tan difícil fue concretar la pelea?

«No fue difícil. Hablando con la gente de ESPN y Top Rank, qué vamos a hacer con la pelea, si vamos a PPV o va a ser gratis para que toda la gente pueda mirar la pelea. La fecha también, era el 24 o 17 de octubre. No fue difícil, pero gracias a Dios podemos tenerla ahora».

¿Entre la pandemia, los problemas de dinero, llegaste a pensar que no se daría la pelea?

«No, la gente de él decía del dinero, todo eso es falso. No era verdad, la gente de ESPN vino y nosotros hablamos. Ok, qué podemos hacer con el dinero y esas cosas y nosotros hicimos eso, con Bob Arum también, y tuvimos la pelea».

Dio la impresión, por lo que se dijo, que tú no querías la pelea por dinero

«Mucha gente hablaba de eso, pero no fue eso. Yo no quiero decir la gente de quién, pero decían, nosotros no queremos decirle a Teófimo cuánto te vamos a pagar porque te vas a sentir enojado, pero si saben que me voy a enojar, para qué dicen eso».

«Yo no soy un boxeador que habla si no hago mi trabajo, sé hablar y hago las cosas, en este momento tengo esta pelea contra Lomachenko, no tengo miedo a ningún boxeador».

Teófimo López no su amilana ante las grandes expectativas Teófimo López describe su mentalidad en el ring y por qué respalda las palabras de su padre.

En diciembre dudaban que pudiera destronar a Richard Commey, ahora dicen que Lomachenko es favorito, pero ya no descartan una victoria para el hondureño.

«Mucha gente quiere ver esta pelea y dice que es la pelea del año. Me siento muy orgulloso de eso, porque Teófimo López peleando con otro boxeador como Vasiliy Lomachenko va a ser una buena pelea. Nosotros nos estamos preparando para 12 rounds, pero si Dios quiere, si nosotros podemos golpearlo, vamos a tratar de terminar la pelea ahí».

De ganar serías el primer latino en ser campeón indiscutible desde que están los cuatro organismos, ¿Cómo te sientes ante eso?

«Siento que no es real, siento que es como un sueño. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de hacer cosas muy grandes para mis latinos».

«Este es un momento que quiero decirle a todos que vamos a hacer cosas muy grandes. Siento que octubre 17 no es sólo para Teófimo López, sino para toda mi gente en Honduras, México, Latinoamérica. Me siento muy orgulloso de eso».

Eres un púgil veloz, explosivo, valiente, atrevido, ¿crees que esta debe ser la pelea más difícil para Lomachenko?

«Sí, va a ser una pelea difícil para él. Yo estoy joven, él tiene 32 o 33 años, y no sólo eso, estoy muy grande en este peso. Siento que peso liviano es muy grande para él, él hace mejores cosas en 130 o 126. Vamos a hacer la pelea y por nocaut».

¿Se vive diferente una pelea de este nivel?

«Sí, me siento muy feliz. Lo que quiero decir es que es difícil por esta pandemia. No podemos hacer las cosas que queremos, pelear en el Madison Square Garden, con los fans, PPV, pero sabes algo, gracias a Dios podemos hacer esta pelea. Mucha gente dice que es la pelea del año y siento que vamos a dar el nocaut del año».