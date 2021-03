Teófimo López avisa a Top Rank: «Seré un agente libre»

ESTADOS UNIDOS.- El boxeador de origen hondureño, Teofimo López Jr., no está muy contento con Top Rank después de que la promotora quedara tercera en la licitación de los derechos de transmisión de su enfrentamiento contra el retador obligatorio George Kambosos Jr.

Top Rank perdió la oferta para la próxima pelea de López contra Kambosos, ya que Triller se quedó con los derechos para transmitir el evento. Mientras que Top Rank solo ofertó alrededor de $ 2.5 millones, Matchroom de Eddie Hearn ofertó $ 3.5 millones, pero fue Triller quien ganó la bolsa con $ 6 millones.

López parece haber descubierto su valía y no le importaría dejar Top Rank para disfrutar de más ganancias siendo agente libre. El peleador de 23 años se sentó con Siris XM y dio su opinión sobre toda la situación, incluida la desaprobación de ESPN sobre la oferta de Top Rank.

«ESPN conoce mi relación con ellos y cuánto los amo a ellos y a la plataforma, ​​por supuesto que están molestos. Están decepcionados con Todd Dubeof y Top Rank y esto es lo que sucede. Lo veo así, sabes, sé lo que valgo», dijo ‘Take Over’.

«Si pudieran habernos tratado con respeto y hubieran podido hacer esas cosas correctamente, como deberían haberlo hecho, como negocio. Entonces no estaríamos en esta situación en este momento. Pero, sinceramente, Dios tiene mejores planes para mí y se dirigen hacia Triller «, añadió.

Agente libre

El hondureño podría seguir el camino de Floyd Mayweather y optar por la agencia libre para obtener lo que según él «se merece». Se ha previsto iniciar su propia promoción y podría comenzar con su lucha contra Kambosos en Triller.

«Me veo a mí mismo y, tal vez en esta pelea o en mi próxima pelea, seré un agente libre. Hay tantas pruebas para que me salga de este contrato con Top Rank que me dieron el boleto dorado. Todd DuBeof me dio el boleto dorado al hacerlo», manifestó.

«Ya cavaron un agujero más grande del que necesitaban, así que, por supuesto, las promociones de Take Over estarán en vigor, y serían los tiempos de las promociones de Take Over, una red que conoces, si Dios quiere y eso es lo que estoy esperando «, cerró diciendo López.

