Teófimo López anuncia fecha en la que enfrentará a Lomachenko

Fue muy curiosa en la que el pugilista hondureño-estadounidense, Teófimo López, anunció la fecha de la pelea que tendrá ante el ucraniano Vasyl Lomachenko.

López campeón de peso ligero, realizó una publicación por medio de su cuanta de twitter y lo hizo de forma muy original y casi en código porque no ha habido información oficial de parte de su promotora Top Rank.

Primero, López envió un tuit que simplemente decía “Mayo 30”, acompañado de un emoticon de guardar silencio.

El segundo tuit es un fragmento de la letra de la canción “New York, New York”, insinuando, obviamente, cuál sería la sede para la pelea. (Madison Square Garden).

Start spreadin’ the news, I’m leaving today, I want to be a part of it..

— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 8, 2020