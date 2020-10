ESTADOS UNIDOS.- Si usted es de los que cree que cada movimiento de Vasyl Lomachenko está fríamente calculado, sepa que la ausencia total de movimiento también lo está.

En la conferencia de prensa final antes de la pelea del año, en que el ucraniano y el hondureño Teófimo López estuvieron cara a cara, lo dejó de manifiesto.

Y es que la postura del campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo fue realmente intimidante.

Cada vez que Teófimo, campeón de la Federación Internacional de Boxeo, tomaba la palabra, Loma se mantenía inmóvil, clavándole la mirada.

Teófimo se sacude la mirada de Lomachenko

Y no es que Teófimo López sea precisamente un peleador difícil de intimidar, de hecho continuó desenvolviéndose con absoluta naturalidad y confianza; pero la estatua de Lomachenko no tardó en replicarse una y otra vez en las redes sociales.

«No me importa lo que sienta o cómo piense», aclaró el campeón de la FIB.

Lomachenko, por su parte, transmitió esa relajación personal a cada una de sus palabras, haciendo que los intentos de Teófimo por provocarlo fuesen en vano:

«He visto sus entrevistas, pero no lo entiendo. No es mi lengua materna. No sé lo que significan algunas de sus palabras. Pero son solo palabras. El sábado veremos», dijo.

La pelea entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López podrá verse por ESPN en toda América. se prevé que comenzará a las 8:00 P.M. hora de Honduras.