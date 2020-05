«Tenía tres meses de estar encerrado, estaba estresado»: militar «tiktokero»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El militar dado de baja de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) por haber subido a la plataforma de Tik Tok un vídeo bailando reguetón, aseguró que no lo hizo con una mala intención, sino que fue su forma de quitarse el estrés.

El militar responde al nombre de Esdras Samuel Laínez Berríos, de 20 años, originario de Santa Cruz, Soroguara, y dijo que no creyó que le dieran la baja deshonrosa por haber bailado.

«Yo acepto la plancha, pero no pensé que llegaran a esos extremos y que me fueran a dar la baja. Ese día estaba en mi área de relajamiento y tenía tres meses de estar encerrado, estaba muy estresado porque no había podido ver a mi madre ni esposa», dijo el militar.

Laínez Berríos continuó: «Para divagarme la mente lo que hice fue bailar y no lo hice por hacer un mal. Yo acepto mi plancha, y mire estuve bailando, es cierto, pero no es una falta grave. Yo veo que para otros soldados que han cometido otras faltas graves no les han dado ese castigo».

Militar: Lo hice para divagarme

«Aveces hay personas que caminamos estresados y se las desquitan con los civiles por eso, y yo para divagarme no lo hice, sino que mejor baile», dijo el soldado.

Relató que desde sus cuatro años a él le llamaba la atención el baile. Su baja deshonrosa solo se ha dado a conocer a través de un escrito y nada verbal.

«Además quiero decir que el vídeo nadie lo grabó, yo me grabé solito. Por ahora mis compañeros me han respaldado, no me han abandonado», dijo el militar.

