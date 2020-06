«Tenemos dos meses sin agua»: ceibeños protestan contra el SANAA

ATLÁNTIDA, HONDURAS. Vecinos de la colonia Las Acacias, de la ciudad de La Ceiba, tienen ya dos meses sin agua potable y demandan a los directivos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) que les solventen la falta del servicio básico.

«¡Sí, hombre! Tenemos más de dos meses sin agua y nosotros siempre le pagamos al SANAA. No es justo. Tenemos bultos de ropa sin lavar y nos toca comprar agua hasta para cocinar y bañarnos y no tenemos dinero. ¡No es justo!», dijo Mayra Baday, una residente de la colonia antes dicha.

En ese sentido, los pobladores afectados realizaron una protesta pacífica, con carteles en mano y consignas, al frente del tanque de agua de la zona. «Exigimos al SANAA agua permanente, es nuestro derecho», se leía en uno.

«Esto ya tiempos es. Tenemos años de esto ya. Solo nos tiran el agua por un día y luego vuelven a quitarla, a lo mismo de siempre. Pero la cosa debe ser así. Tienen que darnos el agua, porque por eso pagamos al SANAA», agregó Baday.

«Suplico a Dios por lluvia»

La situación en Las Acacias es tan crítica que, según mencionó otra mujer que estuvo presente en la protesta, algunos vecinos se han visto obligados a recolectar agua en cubetas cuando llueve, y así satisfacer sus necesidades de higiene.

«Esto es terrible. Yo he tenido que suplicarle a Dios que mande lluvia para conseguir agua. Dios me ha contestado con la lluvia y así he agarrado agua. Y si no, jalo agua desde de una casa en otra colonia donde nunca falta el agua», aseguró la señora Ramona Boves.

Lea también: SANAA: Lluvias reducen racionamiento de agua a cada tres días

«Ni para lavarse las manos» en medio de la pandemia

Asimismo, los vecinos de Las Acacias mostraron su preocupación que, ante la falta de agua en sus casa, no tiene forma de protegerse del contagio de la Covid-19 lavándose las manos.

«Recordemos que estamos en una pandemia y aquí no hay agua ni para lavarse las manos y mucho menos para bañarse. Nos toca comprar agua por aparte y siempre le pagamos al SANAA por un servicio que no nos da», señaló el ciudadano Óscar Méndez.

«No sabemos qué se hace el agua»

Por último, los vecinos de Las Acacias no comprende cómo es que, si el tanque que les debería proporcionar agua está funcionando las 24 horas del día, sus casas no se abastecen del vital líquido.

«Ese tanque está trabajando siempre y nosotros somos los menos beneficiados. En ese tanque hay agua a morir para toda la colonia, pero, qué se hace el agua, no sabemos. Ese tanque es de nosotros», declaró Fabio Escoto.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.