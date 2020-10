EUROPA.- Ya está todo listo. La fase de grupos de la Europa League 2020-2021 quedó definida, luego de que se llevara a cabo el sorteo en donde se dio a conocer el destino de los 48 equipos.

El camino de la fase de grupos que dará inicio el próximo jueves 22 de octubre y finalizará el jueves 10 de diciembre.

El calendario de la Europa League, igual que el de la Champions, se vio reducido y apretado debido al retraso de la temporada anterior por la pandemia del coronavirus. Es decir, sólo habrá una semana en la que no habrá partidos del torneo.

The 2020/21 group stage is set ✅

😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020