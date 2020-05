Temor en la PNFAS: Frente a directora habrían asesinado a las seis reclusas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En presencia de la directora de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) mataron a las seis privadas de libertad el pasado sábado en horas de la noche, según relato de reclusas.

A través de un video que trascendió en un medio televisivo, reclusas de la PNFAS criticaron el actuar de las autoridades carcelarias ante el hecho violento. El cual dejó como saldo seis reclusas muertas.

En la grabación, que presuntamente se realizó desde el interior de PNFAS, se puede observar a un grupo de al menos 16 mujeres que cubrían sus rostro para evitar ser identificadas.

«La directora de este centro penal no hace nada. Ella miró cuando las pandilleras mataron a esas mujeres, ¿por qué no habló? ¿Por qué dijo que era un incendio? No fue un incendio, eso fue provocado para poder matar a esas muchachas», señaló una de las denunciantes.

A renglón seguido manifestó que «aquí no entraron porque no pudieron abrir y ahí estaba la señora directora enfrente, cuando querían abrir el candado de este lugar. ¿Por qué callan? Enfrente de ella las estaban matando y no hizo nada», objetó la supuesta interna.

Reclusas de PNFAS hacen un llamado a JOH

Una de las presuntas internas manifestó en el video que desde el 2017 las trasladaron desde San Pedro Sula hasta ese centro carcelario. Desde entonces, han solicitado a las autoridades que las reubiquen en otro recinto.

«Desde el 2017 que llegamos acá nos han hostigado diciendo que nos van a matar. Y como pueden ver, no era mentira, empezaron con ellas, ahora vendrán por nosotras».

En ese sentido, hicieron un llamado al presidente Juan Orlando Hernández pidiéndole que actúe ligeramente. Eso, debido a que sus vidas corren peligro en este lugar, «por el simple hecho de ser las sampedranas», argumentaron.

«Ya días nos trajeron para acá. Estamos cansadas de quedarnos calladas, hicimos un montón de llamadas a las autoridades y al señor presidente que nos saquen de acá. Le hacemos un llamado, pero de emergencia. No nos mire como presas, sino como madres e hijas. Tenemos nuestras familias afuera que sufren con el simple hecho de que estemos aquí. Cometimos un error ¡sí! Pero lo estamos pagando», imploró la presidiaria en el video.

Para finalizar, las reclusas de la PNFAS enfatizaron que las quieren matar en ese lugar, y evidencia de ello es la reciente muerte violenta de sus seis compañeras.

«No somos animales, somos hijas, madres, y merecemos una segunda oportunidad. Le pedimos por favor al señor presidente que por favor nos traslade de este lugar, porque las pandilleras dijeron que las próximas somos nosotras. Por favor pedimos que nos ayuden, nos van a venir a meter fuego», con ese mensaje concluyeron las demandantes.

