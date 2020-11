Tecnología | Touch 1, la manija de puerta que previene la COVID-19

REDACCIÓN. Una empresa tecnológica lanzó al mercado una manija de puerta que se desinfecta automáticamente, para así prevenir la propagación de bacterias y virus en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

Se trata del Touch 1, que desarrolló la empresa suiza Tweaq. El dispositivo está equipado con un pequeño depósito para una solución antibacteriana y un anillo magnético exterior que funciona con una batería de litio. El anillo tiene una esponja en su interior que se irriga con el desinfectante.

Cada vez que una persona toca el Touch 1, los sensores internos activan el anillo, que recorre la superficie del picaporte en menos de 3 segundos. Lo anterior, elimina el 99,99 % de bacterias y virus, señala Tweaq.

Tocar una manija equivale a 10 mil apretones de manos

La manija de puerta está, además, conectada a una aplicación en la que se almacena información sobre cuántas veces se abre la puerta y la cantidad de desinfectante en el depósito.

En ese sentido, la compañía afirmó que el dispositivo puede implementarse en cualquier puerta tanto de hogares, oficinas o cualquier establecimiento público.

Aunque Tweaq no dio detalles del precio del Touch 1, en el Reino Unido, por ejemplo, su precio de mercado es de 400 libras esterlinas (unos 528 dólares) por un juego de dos manijas para ambos lados de la puerta.

https://t.co/p2Q2m4ET96

"A door handle capable of disinfecting itself has been launched by Swiss tech company Tweaq as a way to help businesses tackle the coronavirus pandemic" pic.twitter.com/LyJJKRRfcH

— tweaq.co (@tweaq_co) November 12, 2020