WASHINGTON. -El reportero SV Dáte había esperado cinco largos años para hacerle una pregunta a Donald Trump : «Señor presidente, después de tres años y medio [de la presidencia de Trump], ¿se arrepiente en absoluto de todas las mentiras que le ha dicho al pueblo estadounidense?».

«Todas las mentiras, todas las deshonestidades»

Ante la pregunta del reportero Dáte en la sesión informativa de la Casa Blanca el jueves, Trump respondió con una pregunta propia. «¿Todo el qué?».

Dáte: «Todas las mentiras, todas las deshonestidades».

Trump: «¿Eso quién lo ha dicho?»

“Lo ha dicho”, dijo Dáte, quien es corresponsal de la Casa Blanca del Huffington Post. “Decenas de miles…”, comenzó a decir, antes de que Trump lo interrumpiera y llamara a otro periodista, quien le hizo una pregunta sobre el impuesto sobre la nómina.

En julio, el Washington Post informó que Trump había hecho más de 20.000 «afirmaciones falsas o engañosas» en el transcurso de su presidencia.

En declaraciones a The Guardian, Dáte dijo que hizo la pregunta porque era la primera vez que tenía la oportunidad.

«Tal vez no me reconoció»

“No sé por qué me llamó, porque intenté preguntarle antes [en marzo] y me interrumpió a mitad de la pregunta. Quizás no me reconoció esta vez ”, dijo. «Sabes, él tiene este grupo de personas a las que normalmente hace preguntas».

Era el turno del reportero Dáte en la Casa Blanca en el grupo de prensa, por lo que tenía un asiento destacado. “Siempre había pensado que si alguna vez me invitaba, la pregunta era realmente lo único fundamental para su presidencia”, dijo.

La mentira de Trump fue «la pieza singular de su presidencia que será recordada en 10 años»,agregó.

Reportero: Le volvería a preguntar

A Dáte no le sorprendió la respuesta de Trump a su pregunta: ignorarla siempre sería la reacción más probable, pensó.

Cuando se le preguntó si pensaba que se le permitiría entrar la próxima vez, Dáte respondió: «Sí, absolutamente».

Con la candente pregunta planteada, ¿qué preguntaría si tuviera otra oportunidad?

Dado que Trump no había respondido, sería: “’Señor presidente, no respondió la última vez. ¿Podría explicar por qué ha dicho … «cualquiera que sea el número para entonces», dijo el reportero.

