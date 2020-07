Taylor Swift menciona a Honduras en su nuevo disco «Folklore»

La reconocida cantante Taylor Swift tenía una sorpresa muy bien guardada bajo la manga, y ha llegado la hora de descubrirla. ¡Un disco totalmente nuevo!

Además es de estreno inmediato y no se tendrá que esperar meses para su lanzamiento. ¿Lo mejor de esto? Por las primeras imágenes y lo que ha dicho Taylor Swift del disco, da la impresión de que podría alejarse un poco del pop, para retomar un poco sus canciones llenas de emotividad, ¿quizá de regreso al country?

La cantante publicó la noticia en Twitter, donde reveló el arte del disco y los títulos de las canciones. El mood es algo orgánico, natural y algo simplemente elegante.

In isolation my imagination has run wild and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down. folklore is out now: https://t.co/xdcEDfithq

📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/vSDo9Se0fp

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 24, 2020