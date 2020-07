Taxistas protestan por entrega selectiva del bono y «jueguitos» del IHTT

TEGUCIGALPA, HONDURAS. ¡Cansados! En horas de la mañana de este martes, un grupo de taxistas, nuevamente, realizó una protesta en la rotonda cercana a la colonia La Laguna de Comayagüela, ubicada en la salida de la capital hacia Olancho.

Los ruleteros exigen el pago del bono que les prometieron en el marco de la pandemia de COVID-19, pues llevan más de cuatro meses sin laborar.

El presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXIS), Víctor Aguilar, indicó que el gobierno no ha cumplido a la mayoría de los ruleteros con el pago del bono.

«Reclamamos nuestro derecho. Nos manifestamos pacíficamente. El gobierno nos prometió el mentado bono que no ha llegado a las manos de los compañeros», dijo Aguilar.

Reveló que a él sí le dieron el bono y no entiende por qué a los demás no ha llegado. «Me dan el bono a mí porque quieren que me quede en mi casa y no apoye al resto de mis compañeros», cuestionó.

Taxistas: No tenemos para pagar la matrícula

Asimismo, dejaron claro que no tienen cómo pagar la matrícula vehicular. Uno de los protestantes, muy acongojado por la situación, y ante el pago que deben de realizar, dijo: «No tenemos ni respuesta, porque desde el 16 de marzo no tenemos ingresos».

Aseguran desconocer qué va a hacer el gobierno con ellos: «A lo mejor nos va a meter presos», se respondió a sí mismo, pero claros están que no podrán hacer frente al pago.

Sobre la reapertura económica los taxistas explicaron que van a solicitar formar parte de los rubros habilitados y harán su trabajo con las medidas de bioseguridad.

«Nosotros estamos en calamidad. Nosotros necesitamos una respuesta del gobierno y que no juegue con nosotros», declaró otro de los presentes. Mientras que arremetieron contra el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) por los «jueguitos».

Lamentó que ni siquiera se han acercado a ellos. «La comisionada Pyubani Williams no nos ha llamado, ha jugado con nosotros», expresó. Concluyeron comentaron que no soportan más la situación precaria que están viviendo.

