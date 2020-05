Taxistas piden que les dejen trabajar conforme al último dígito de identidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con la finalidad de salir de la crisis económica en la que actualmente están, los taxistas solicitaron ayer, jueves, al Gobierno que les permitan trabajar conforme al último dígito de su identidad.

Así lo informó Victor Aguilar, representante de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXIS), quien argumentó que «todos tenemos deudas y necesitamos mejorar nuestra economía para poder subsistir».

A renglón seguido, Aguilar expresó que «nosotros estamos pidiendo que nos deje circular por el número de identidad».

De acuerdo a lo expuesto por el representante de ATAXIS, el afectado rubro propone reiniciar operaciones con la misma medida que se les permite circular a la población.

Lo anterior significa que los taxista también saldrían a trabajar de la siguiente forma: lunes, conductores cuya identidad termine en los dígitos 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0.

Solo tres pasajeros transportarán, aseguran taxistas

Conforme a la propuesta que detalló Aguilar, si les permiten trabajar con la medida expuesta, también proponen transportar solo a tres pasajeros.

«Uno al lado derecho, otro al lado izquierdo atrás y adelante otra persona. Nosotros estamos pidiendo tres personas para poderlos transportar. Todos tenemos deudas y necesitamos mejorar nuestra economía para poder subsistir», agregó el sindicalista.

Además, Aguilar aseguró que la propuesta ya está en manos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). «Incluso estamos dispuestos a andar con guantes, con mascarillas”, apuntó.

Asimismo, indicó que se comprometen a corroborar que los pasajeros también cumplan con las medidas de bioseguridad.

Lo anterior, «porque de nada sirve que nosotros nos cuidemos y el pasajero no. Lo que haríamos es no montar a un pasajero que no ande con las medidas de seguridad», finalizó.

