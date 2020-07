Taxistas anuncian protestas por falta de bono: «El Gobierno siempre miente»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxis), Victor Aguilar, anunció acciones de protesta en contra del Gobierno por no cumplir con el pago del bono a los conductores.

«Estamos coordinando todo a nivel nacional porque el bono que supuestamente prometió el Gobierno, no lo está dando. Está pajeando a los compañeros», dijo el líder de Ataxis con un tono molesto.

Aguilar aseguró que el Gobierno simplemente les mintió y que menos de 2 mil compañeros han recibido el beneficio, a los cuales tampoco entregado completo.

«Como siempre, el Gobierno siempre miente, siempre engaña. No está haciendo el trabajo que tienen que hacer, es paja lo que están diciendo a los compañeros en los medios de comunicación. Hoy miré en un foro que, inclusive me llamaron para participar y yo les dije que no hay más de 2 mil compañeros a los que les hayan dado el bono. Ni siquiera hablemos de los compañeros de los buses», manifestó.

El Gobierno de Honduras prometió un bono que alcanzaba los 6 mil lempiras. Sin embargo, los conductores del transporte público confirmaron que no han recibido un tan solo centavo que había prometido el oficialismo.

«Vamos a tomar acciones y medidas porque están jugando con la necesidad y el hambre del pueblo. Nosotros vivimos en Honduras, no somos extraterrestres, pagamos impuestos ¿por qué está haciendo el Gobierno esto? Como siempre, solo le están mintiendo a la gente», aseveró Aguilar.

Varias unidades de taxis se podían observar este día en cada una de las salidas que tiene la capital del país. Aún con el riesgo que supone salir a la calle a exponerse, los taxistas están planificando ir a las calles a protestar esperando lograr que el Gobierno, al menos en una ocasión, les cumpla con lo prometido.

