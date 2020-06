Tatiana Ramos, se quedó sin ingresos por la pandemia y una bicicleta la salvó

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La crisis del COVID-19 ha dejado sin empleo a cientos de hondureños, pero sobre toda necesidad han hallado la forma de salir adelante y llevar alimentos a sus hogares. Uno de estos casos es el de Tatiana Ramos, quien a raíz de la pandemia perdió su fuente de ingresos y así se recuperó.

Ante la falta de ingresos, Ramos, quien durante tres años se dedicó a la venta de diversos productos online decidió emprender y realizar mandados.

¿Cómo surgió esta idea?

Ramos contó a Diario TIEMPO Digital que la idea surgió a raíz de que sus ventas cayeron debido a que no podía movilizarse para entregar los productos que vendía en línea.

Continuó contando que, luego comenzó con la venta de gel antibacterial, jabones y mascarillas. Sin embargo, debido a que en los mercados hay «gente», que da más baratos los productos, entonces la persona que le estaba comprando, dejó de hacerlo.

De repente, un día una vecina le dijo que, si le podía ir a hacer una compra al supermercado. Ella, de forma servicial, respondió que sí. Tatiana comentó que ella tenía salvoconducto y pensó: «así como le saco provecho a las redes sociales, así le sacaré a este salvoconducto».

Comenzó a realizar mandados a sus vecinos de la colonia Kennedy. Pero, ese no sería el único mandado que esta mujer con determinación y perseverancia realizó durante ese día.

Ella, nos contó que ese mismo día, otra vecina le dijo que, si podía ir a comprarle unas cosas; sin poner peros, accedió. Pero notó que se tardaba mucho y le provocaba dolor en las piernas.

Tatiana: Tenía cinco años de no subirme a una bicicleta

«Estuve una semana haciendo mandados a pie, pero realmente me estaba cansando mucho», explicó.

Debido a eso, acudió a un amigo para que le prestara su bicicleta, aunque la mala noticia es que ya la había vendido. Insistente, le ayudaron a conseguir una nueva a un precio cómodo y ahí inició su negocio.

Relató que al principio le dio miedo, puesto que ya tenía más de cinco años de no subirse en una bicicleta. También su miedo incrementó debido a la peligrosidad de las calles de la capital hondureña.

Pero Tatiana, como una gran guerrera, no se conformó con hacerle mandado solo a sus vecinos y elaboró un afiche y lo publicó en sus redes sociales.

A este punto, se preguntarán cuanto es la tarifa que cobra Tatiana por cada mandado, pues, lo sorprendente, es que ella no tiene una tarifa establecida, sino lo que la persona decida pagarle.

Debido a que ella hace mandados en varios puntos de la capital, le consultamos: ¿Cuantos mandado hace Tatiana al día? Ella, respondió que realiza entre tres y cuatro mandados, y por mucho cinco.

«Gracias, qué buen servicio el que nos das», son parte de las frases de agradecimiento que los clientes le dan, contó Tatiana.

Tatiana: Mi hijo mayor me ayuda con los quehaceres del hogar

Continuamos la plática vía telefónica y Tatiana nos contó que ella se levanta a las 5:00 a.m. y que lo primero que hace es darle gracias a Dios.

Nos contó que tiene dos hijos, uno de 9 años y el otro de 7 años. Su hijo de 9 años pasa muy pendiente de la los quehaceres de la casa. Al mismo tiempo, dijo, que a veces él la sorprende porque ella no llega a la hora del almuerzo y él cocina.

«Ellos me dicen: ‘Mamá cuídese en la calle, que Dios me la cuide y me la guarde’. Siempre se despiden con un beso de mi», relató a TIEMPO Digital.

El sueño de Tatiana es poder comprar una motocicleta para realizar más mandados y para no cansarse pedaleando en su bicicleta.

«Llega un momento en que mis fuerzas ya no dan. Se me ha bajado la presión debido al fuerte sol. Pero no quejo, más bien le doy gracias a Dios porque tengo esto», manifestó.

Finalizó mandando un mensaje a los hondureños que se encuentran sin trabajo debido a la pandemia del COVID-19. «Hay que seguir luchando, hay que ser positivo en todo lo que uno emprende», finalizó Tatiana.